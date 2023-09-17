Yüzünüz yoga görsün

Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 13:00

Sağlıklı yaşam talebinin yükselen bir akım olduğu bugünlerde günlük rutinlerimize çeşitli uygulamalar eklemeye başladık. Yoga da yaygınlığı ve faydaları ile evrensel bir konuma geldi. Ancak yoga dediğimizde sırf bedenimize değil yüz kaslarımıza da odaklanmalıyız. Yüz yogasının kökeninden şifalarına kadar akla gelebilecek tüm soruları uzmanı Nihan Büyükaksu ile konuştuk. “Kendi ruhumda ve bedenimde yaratmaya çalıştığım iyilik ve güzellikleri paylaşarak çoğaltmak için bu yoldayım” diyen Büyükaksu, 2017 yılından bu yana yüz yogası ve gua sha masajı ile ilgileniyor. Büyükaksu, 2019’dan beri ise profesyonel olarak yüz yogası eğitimleri veriyor. Gerisini kendisinden dinleyelim.

- Türkiye'de sanıyorsam yüz yogası pandemi süreci ile bilinirlik kazandı, özellikle de sosyal medya sayesinde. Siz nasıl tanıştınız?

Yüz yogası ile 2017 yılında tanıştım. O zaman 32 yaşındaydım ve cildimde bir şeylerin değişmeye başladığını gözlemliyordum. Doğal yollarla kendime nasıl yatırım yapabilirim diye araştırırken yolum yüz yogası ile kesişti. Egzersiz ağırlıklı olan bir yüz yogasıydı benim karşıma çıkan ve tam rutinime oturtamamıştım. Başladım, bıraktım, tekrar başladım… Derken 2018 yılında yurtdışı seyahatimde bir kadınla tanıştım yüzüne “gua sha taşı” denen doğal taşlarla masaj yapıyordu, çok dikkatimi çekmişti. Kendisiyle tanışıp ayrıntıları öğrendim ve hemen kendime bir taş edindim. O gün bugündür de rutinimden hiç eksik olmadı.

- Yüz yogasının çıkış noktası neresi, bir kültürün parçası diyebilir miyiz?

Yüz yogasının çıkış noktası kesin olmasa da antik dönemde de uygulandığına dair bilgiler var. Örneğin geleneksel çin tıbbında cilt kalitesini artırmak için yüz akupunkturu ve yüz masajı uygulandığını biliyoruz. Bununla birlikte ilk yüz egzersizlerinin yüz felci geçirmiş bir hastaya önerildiğine ilişkin bilgiler de var.

- Yüz yogası yaparken doğal taş, roller veya çeşitli yağları sıkça kullanıldığını görüyorum. Herhangi bir ürün kullanmak veya kullanmamak yüz yoganın etkisini değiştirir mi?

Gua sha masajı, roller masajı ve yüz yogası… Hepsinin kendine özgü şifası bulunur. Biri diğerine göre daha etkili demek zor. Ancak yüz sarkmalarını toparlamak ve ince kırışıklıkları açmak istiyorsanız yüz egzersizlerini mutlaka rutininize dahil etmelisiniz. Cildi toksinlerden arındırmak, yüz kaslarını gevşetip rahatlatmak, yüzdeki kan akışını hızlandırmak için gua sha, roller ya da elle masaj yapılabilir. Benim tercihim gua sha ve elle masaj. Yağ kullanmak ise uygulamanın etkisini değiştirmekten çok masaj sırasında bir zorunluluk. Yüz masajı uygularken cildi çekiştirmek istediğimiz bir şey değil. Cildin olabildiğince kaygan olması gerekli. Bu nedenle ister taşlarla ister elle masaj uygulayalım mutlaka cilt tipimize uygun bir yağ ile ilerlemeliyiz.

- Hızlı tüketime aç bir toplum olduk ama bir yandan da "sürdürülebilirlik" anlayışı trend oluyor. Bu çerçevede yüz yogası yapan bir kişiye istikrarlı olması için nasıl bir tavsiyede bulunursunuz?

Ben her zaman, bir sıfırdan üstündür bakış açısıyla ilerleme taraftarıyım. Bazen hayatımıza dahil etmek istediğimiz rutinler için illa büyük zaman dilimleri ayırmamıza gerek yok. Yüzümüzü yıkarken, kremlerimizi sürerken bile yüz yogası pozlarından faydalanabiliriz. İstikrar dediğimiz şey sabrederek ve beraberinde sonuçları görerek sürdürülebilir oluyor. Ufak adımlarla sabırla devam ettiğimizde sonuçları görmeye başlayacağımız için bu motivasyonla istikrar sağlayacaklarına inanıyorum.

- Yüz yogasına yeni başlamak isteyenler için ne önerirsiniz?

Yüz yogası uygulaması zor olan bir yöntem değil. Ancak pozları doğru anlamak, cildimize doğru yaklaşmak çok önemli. Her şeyde olduğu gibi bu alanda da bilgi kirliliği oluşmaya başladı maalesef. Bu yüzden yeni başlayanlara önerim kısa süreli de olsa alanında uzman bir eğitmenin derslerine katılıp kendilerine ömürlük yatırım yapmaları.

YÜZ YOGASININ FAYDALARI

- Yüz yogası, cildin sıkılaşmasında, ince kırışıklıkların açılmasında, yüz konturunun netleşmesinde, cilt renk tonu eşitsizliğinin giderilmesinde, daha parlak bir cilde sahip olma ve yüz kaslarımızın rahatlaması konusunda önemli rol oynar.

- Düzenli yüz yogası yapan bir kişininin cildi daha az toksine ve daha fazla nem tutma gu¨cu¨ne sahip, sagˆlıklı, temiz ve ıs¸ıldayan bir cilttir.

- Eğer doğal yollarla yaş alma sürecinde daha pu¨ru¨zsu¨z, esnek ve sıkı bir cilt go¨ru¨nu¨m elde etmeyi hedefliyorsanız yüz yogasını öneririm.

- Yüz yogasının aynada bizi mutlu edecek görsel faydalarının dışında, ruhumuza ve sağlığımıza da birçok faydası var. Otonom sinir sistemi regülasyonu için düzenli yüz yogası pratiğini öneriyorum.

- Yüz yogası ile sadece yüz kaslarını değil üst bedeni de çalıştırırız. Bu anlamda duruş bozukluklarına da yüz yogası çok iyi gelir.