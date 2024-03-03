Zamansız ve mekânsız: “Lacuna”

Rap ve Hip Hop türündeki yaratıcı ve başarılı prodüksiyonları dikkat çeken Kleo ve Segah güçlerini, bir prodüktör albümü olan “Lacuna” için birleştirdi. Warner Music Türkiye etiketiyle çıkan albüm fakrlı vokal katkılarıyla zengin bir ses deneyimi sunuyor.

Meryem Parlak
Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:29
Zamansız ve mekânsız: “Lacuna”
Abone Ol google-news

- Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?

Kleo: 6 yaşında piyano eğitimine başladım. 2018 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı opera ve konser şarkıcılığı bölümünü kazandım. 2019’da müzik prodüksiyonuna başladım. 2020’den bu yana 350 Milyona yakın dinlenmeye ulaştım.

Segah: 25 yaşındayım. Müzik prodüktörü ve besteciyim. 17 yaşında müzik yapmaya başladım. Toplamda 100’den fazla eserim ve 2 buçuk milyar dinlenmem var.

- "Lacuna" fikir olarak ortaya nasıl çıktı? Albümü gerçekleştirmek için nasıl bir araya geldiniz?

Kleo: Aslında bir albüm yapalım diye bir araya geldiğimiz süreç olmadı. Beraber müzik yaparken ne kadar uyumlu olduğumuzu keşfedip sonrasında albüm yapalım diye başladık ve devam ettirdik.

- Çok hareketli bir albümle karşı karşıyayız. Müzikal altyapısı çok zengin ama yarattığı duyguda belirleyici olan sözler sanırım.

Segah: Aslında dikkat ederseniz albümün soundunda da aynı hissiyatları yakalayabiliyorsunuz biraz daha içe dönük, depresif bir sound var. Fakat soundun yarattığı duyguyu farklı işleyen kişiler sanatçılar yani sözler. Tüm bu süreç birleştiğinde de işlenmiş farklı duygular ve “Lacuna” ortaya çıktı.

- Son şarkı hariç tüm şarkılarda farklı vokal katkıları aldınız. Neden böylesi bir çeşitliliği tercih ettiniz?

Kleo: “Lacuna” bir prodüktör albümü olduğu için albümde farklı renk ve sesler duymak istedik; zaten prodüktör albümünü sanatçı albümünden ayıran en büyük özellik de bu: çeşitlilik.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti
Birlikte kahve içtiler… Survivor All Star’da kural ihlali!

Birlikte kahve içtiler… Survivor All Star’da kural ihlali!
Ayşegül Aldinç'ten 'Ajda Pekkan' itirafı

Ayşegül Aldinç'ten 'Ajda Pekkan' itirafı
Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul’dan Dominik’le bağlantıya geçip bir yarışmacıya yemek yollamaya çalıştı

Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul’dan Dominik’le bağlantıya geçip bir yarışmacıya yemek yollamaya çalıştı
Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!

Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!
Rekor kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

Rekor kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Ne hikmetse bir anda...'

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Ne hikmetse bir anda...'
Evrim Alasya rol arkadaşına gönderme mi yaptı? Sıla Türkoğlu estetik yanıtıyla gündemde!

Evrim Alasya rol arkadaşına gönderme mi yaptı? Sıla Türkoğlu estetik yanıtıyla gündemde!