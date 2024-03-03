Zamansız ve mekânsız: “Lacuna”

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:29

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:29

- Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?

Kleo: 6 yaşında piyano eğitimine başladım. 2018 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı opera ve konser şarkıcılığı bölümünü kazandım. 2019’da müzik prodüksiyonuna başladım. 2020’den bu yana 350 Milyona yakın dinlenmeye ulaştım.

Segah: 25 yaşındayım. Müzik prodüktörü ve besteciyim. 17 yaşında müzik yapmaya başladım. Toplamda 100’den fazla eserim ve 2 buçuk milyar dinlenmem var.

- "Lacuna" fikir olarak ortaya nasıl çıktı? Albümü gerçekleştirmek için nasıl bir araya geldiniz?

Kleo: Aslında bir albüm yapalım diye bir araya geldiğimiz süreç olmadı. Beraber müzik yaparken ne kadar uyumlu olduğumuzu keşfedip sonrasında albüm yapalım diye başladık ve devam ettirdik.

- Çok hareketli bir albümle karşı karşıyayız. Müzikal altyapısı çok zengin ama yarattığı duyguda belirleyici olan sözler sanırım.

Segah: Aslında dikkat ederseniz albümün soundunda da aynı hissiyatları yakalayabiliyorsunuz biraz daha içe dönük, depresif bir sound var. Fakat soundun yarattığı duyguyu farklı işleyen kişiler sanatçılar yani sözler. Tüm bu süreç birleştiğinde de işlenmiş farklı duygular ve “Lacuna” ortaya çıktı.

- Son şarkı hariç tüm şarkılarda farklı vokal katkıları aldınız. Neden böylesi bir çeşitliliği tercih ettiniz?

Kleo: “Lacuna” bir prodüktör albümü olduğu için albümde farklı renk ve sesler duymak istedik; zaten prodüktör albümünü sanatçı albümünden ayıran en büyük özellik de bu: çeşitlilik.