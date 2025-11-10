Atatürkçüler güçleniyor

Atatürkçüler için 10 Kasım’lar uzun bir süre ona karşı özlem duygusunun açıklandığı ağlama ve haykırış günü olmuştur.

Daha sonraları bu yaklaşım, bir hesaplaşma gününe dönüşmüştür. 10 Kasım’lar Atatürkçüler için ona bağlılık amaçlı durumun irdelenmesinin ve soğukkanlı bir hesap yapmanın günü olarak kabul edildi.

Çok partili sistem, Atatürk’e karşı saldırıların yoğunlaşmasına imkân verdi.

Atatürk ilkelerine ilk ciddi ve eylemli saldırı DP’nin iktidara gelmesiyle başlamıştır.

14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelen DP’nin Menderes tarafından kurulan ilk hükümet programında, Atatürk Devrimleri halk tarafından kabul edilen ve edilmeyen devrimler olarak ikiye ayrıldı.

Atatürk Aydınlanmasının halk içinde eylemli olarak kabul edilmesine yardımcı olan, bu konuda çalışan Halkevleri, DP iktidara geldikten bir yıl sonra, 8 Ağustos 1951’de Meclis’ten geçen kanunla kapatıldı.

Tüm Türkiye’de 5 bine yakın Halkevi ve Halkodası kapatıldı, hepsinin kapısına kilit vuruldu, hepsinin kütüphanesi dağıtıldı ve kitapları talan edildi.

Bu yetmezmiş gibi Anadolu Aydınlanmasının kilit taşı niteliğinde çok önemli hizmet gören ve görecek olan Köy Enstitüleri, 27 Ocak 1954 tarihinde DP tarafından kapatıldı.

27 Mayıs 1960 hareketi bir ölçüde Atatürkçülüğe dönüşü simgeler. Ancak art arda gelen askeri darbeler Atatürkçülerin toparlanmasını engelledi. TSK’nin emir komuta zinciri içinde yapılan 1980 askeri darbesi “muhafazakâr” değil, Atatürk Devrimlerine karşı bir “tahrip”, “yok etme” hareketiydi.

1980’den 2025’e kadar 45 yılda, Atatürkçüler siyasal iktidara gelemedikleri gibi, iktidara gelen sağ partiler Atatürk Aydınlanma devrimlerine saldırdılar. Hele son 23 yıldır açıkça Atatürk’ün mirası tamamen yok edilmek isteniyor.

Ancak tüm bu olumsuzluklara karşı ne görüyoruz, milli bayramlarda Anıtkabir’e ziyaret her yıl daha da fazlalaşıyor. Çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek, Türk vatandaşları içtenlikli sevgiyle Atatürk’e koşuyor, Anıtkabir dolup taşıyor. Halk, milli bayramlarda evlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asmak için yarışıyor.

Yeni nesil her vesileyle Atatürk Devrimlerinin önemini kavradıklarını gösteriyor. Atatürkçüler her geçen gün çoğalıyor, etkinleşiyor. Türk halkının Atatürk’e bağlılığı giderek yükseliyor.

Tüm bu nedenlerle cumhuriyetçi ve Atatürkçüler olarak dimdik ayaktayız.

Kuvayı Milliyeciler ölmez, Atatürkçüler tükenmez.