Cumhuriyet'e destek sürüyor... Ahmet Aras: ‘Sesini kısmaya çalışanlara inat’

Gazetemiz Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesine destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.

Kampanyaya bir destek de Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan geldi.

''SESİNİ KISMAYA ÇALIŞANLARA İNAT''

Başkan Aras açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Muğlalı hemşerimiz Yunus Nadi’nin kurduğu ve adını bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği Cumhuriyet gazetesi, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerinin en büyük savunucusu olmuştur. Cumhuriyetin aydınlık ışığını ülkemizin en ücra köşelerine taşımış; demokrasiyi, laikliği, halkın hak ve özgürlüklerini korumak için kalemini siper etmiştir. Özgür basına yönelik her müdahale, halkın haber alma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Hakikatten korkanlar, basını susturarak karanlığı hâkim kılmaya çalışır. Ancak Cumhuriyet gazetesi, 101 yıldır bu karanlığa teslim olmamış, bundan sonra da teslim olmayacaktır. Bugün “Cumhuriyet imecesi” etrafında büyüyen dayanışmayı Muğla’dan selamlıyor; basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunan bu onurlu mücadeleyi yürekten destekliyorum. Cumhuriyet hepimizin sesidir. Bu sesi kısmaya çalışanlara inat, hep birlikte korumaya, savunmaya ve yükseltmeye devam edeceğiz''