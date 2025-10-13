Cumhuriyet'e destek sürüyor... Dervişoğlu: 'Doğru bildiğini cesaretle dile getiren bir gazete'

Gazetemiz Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesine destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.

Kampanyaya bir destek de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi.

Dervişoğlu, “Bugün, tüm yolları tıkayan, hakkı olan ilanların bile önünü kesen bir iktidar yüzünden ekonomik zorluklar yaşayan Cumhuriyet gazetesini yaşatmak, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmakla eşanlamlıdır” dedi.

Dervişoğlu, Türkiye’nin demokrasi, adalet sistemi, ekonomi, sosyal ve toplumsal yapı anlamında zor zamanlardan geçtiğini, kurumların ağır hasar aldığını belirterek “Böyle dönemlerde çıkışın ilk adımı gerçeği konuşabilmek, gerçeği milletimizin ferasetine, değerlendirmesine sunabilmektir. Yani aslında ifade hürriyeti, beraberinde de bu köprüyü kuracak olan basın hürriyetidir” dedi.

"GAZETECİLİK TEHDİT ALTINDA"

Türk medyasının yaşadığı sorunlara işaret eden Dervişoğlu, “Gazetecilik tehdit altında. Gazetecilik baskı altında. Türkiye’yi yönetenler, hakikati dillendiren gazeteciliği suç olarak görüyor. Darbe dönemleri dahil, Cumhuriyet tarihinde gazeteciliğin bu kadar zor şartlar altında icra edildiği hiçbir dönem yok. Bu koşulların getirdiği sıkıntıları en yoğun yaşayan kuruluşlardan biri de Cumhuriyet gazetesi” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kurucumuz Yunus Nadi’yi ve gazetemizin isim babası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de anan Dervişoğlu, “Fikri duruşuna katılan olur, katılmayan olur ancak Cumhuriyet gazetesi, her dönem doğru bildiğini cesaretle dile getirmiş, ilkeleri ve inandıkları ışığında gazetecilik yapmaya çalışmıştır. Bu nedenle, Türk basın tarihinin köklü bir çınarı olan Cumhuriyet gazetesinin, hem demokrasimiz hem de halkın haber alma özgürlüğünün korunabilmesi için ayakta kalması zorunluluktur. Bizzat okurları tarafından başlatılan ‘imece’ bir basın kuruluşu için çok kıymetlidir” diye konuştu.

Gazetemize güç katacak her türlü çabanın parçası olacaklarına vurgu yapan Dervişoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, gazetesi ile dayanışma gösteren okurları selamlıyor, saygılar sunuyorum” dedi.