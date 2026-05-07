Cumhuriyet gazetesi 102 yaşında

Cumhuriyet gazetesi 102 yıl önce, 7 Mayıs 1924 tarihinde yayın yaşamına başladı.

Gazetenin kurucusu Yunus Nadi bu ilk sayıda yazdığı başyazıda şöyle diyordu:

“Cumhuriyet ne hükümet ne de parti gazetesidir. Cumhuriyet yalnız Cumhuriyetin bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele edecektir. Ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığı ile çalışacaktır.”

Bu giriş cümlesini her durumda tekrar etmemizin iki amacı vardır. Birincisi gazetemizin ilk sayısındaki bu başyazıya gönderme yaparak kurucumuz Yunus Nadi’yi anmak, ikincisi gazetemizin temel yayın ilkesini tekrar etmek.

Bu temel ilkenin 102 yıldır ödün vermeden uygulanması, Cumhuriyet gazetesinin gücünün ve saygınlığının simgesi olmuştur.

102. yılımızı kutladığımız bugün de gazetemizin, Cumhuriyetin temel felsefesine ve Atatürk’ün Aydınlanma devrimlerine içtenlikli bağlılığı ödünsüz devam edecektir.

Gazetemiz 1993 yılından bugüne, 33 yıldır Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetilmektedir. Cumhuriyet Vakfı kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.

Cumhuriyet Vakfı’nın senedinde vakfımızın kuruluşu şöyle anlatılıyor:

“Kimliği, ilkeleri ve amaçları bu uzun süre içinde belirlenip toplumda kök salan Cumhuriyet’i aynı yörüngede yaşatmak Cumhuriyet Türkiye’sine, topluma ve Cumhuriyet okurlarına karşı bir ödev niteliğine dönüşmüştür. Cumhuriyet Vakfı bu amacı yerine getirmek için kurulmuştur.”

33 yıl gibi hiç de küçümsenmeyecek bir zaman diliminde, gazetemiz vakıf yönetim modeliyle yaşamını sürdürmektedir.

Cumhuriyet Vakfı’nın önderliğinde, Cumhuriyet gazetesi bütün yazarları ve çalışanlarıyla birlikte eğilip bükülmeden, ödün vermeden temel yayın politikasına devam edecektir. Çünkü bu gazete gücünü Kuvayı Milliye ruhundan, Atatürk ilkelerinden ve okurlarından almaktadır.