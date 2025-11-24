Cumhuriyet İmecesi Halk Dayanışması: Okurlarımıza teşekkür ederiz

Cumhuriyet imecesi kampanyasıyla aşağıdaki temel fikirler öne çıkmıştır.

Cumhuriyet, 101 yıldır halkın haber alma hakkını savunan, özgür ve bağımsız bir gazete. Cumhuriyet gazetesinin patronu yok, holdingi yok. Hiç kimseden, hiçbir kurumdan emir almaz. Tek yol göstericisi, büyük önder Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık temelini oluşturan Aydınlanma Devrimleridir. Cumhuriyet, daha önce olduğu gibi bugün de laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinin izleyicisi, insan haklarından, özgürlükten, Aydınlanmadan yana; çevreye duyarlı, dirençle ayakta duran toplumun yürekli kalesidir.

Cumhuriyet okurlarının (CUMOK) başlattığı “Cumhuriyet imecesi” dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri oldu. Bu imece, Cumhuriyet'in gerçek gücünün okurlarından geldiğini ve gazetenin halkın gazetesi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Okurlar Cumhuriyet gazetesinin bağımsız ve tarafsız gazeteciliği sürdürme çabasını olumlu karşıladı, destek verdi. İmeceye her yaştan, her kesimden çok sayıda okuyucu katıldı. Hesap verilebilirlik ve kamusal denetim ancak bağımsız ve özgür gazetecilikle olanaklıdır. Halk bu düşünceyi içtenlikle benimsedi.

‘İYİ Kİ CUMHURİYET VAR’

Bağışla birlikte gönderilen mesajlar önemlidir, yol göstericidir. İşte birkaç örnek:

“Cumhuriyet muhakkak yaşamalı”, “Basın özgürlüğü için, Cumhuriyet için”, “Bu imece basın özgürlüğüne halkın desteği, sahip çıkışıdır”, “Emekliyim, şu anda tarlada çalışıyorum. Kısıtlı gelirimden Cumhuriyet için 500 TL gönderiyorum”, “İyi ki Cumhuriyet var”, “Yeni bir Osmanlıcılık hevesi var. Böylesi bir dönemde Cumhuriyet gazetesi laiklik çizgisini kararlılıkla sürdürüyor. Yanındayız”, “Cumhuriyet’e sahip çıkmak vatandaşlık görevidir”, “Cumhuriyet kalemi bükülmeyenlerin okulu olduğu için bağış yapıyorum.”

Cumhuriyet imecesi yalnızca bir dayanışma kampanyası değil; özgür basına, demokrasinin güçlenmesine, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sahip çıkma iradesidir. Halkın haber alma, tarafsız ve doğru siyasal yorum elde etme özgürlüğü ancak bağımsız basının yaşamasıyla mümkündür.

Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyetin değerlerini yaşatıyor. Okurlarının omuz vermesiyle yoluna aynı kararlılık ve bağlılıkla devam edecek. İmeceye katkı sunan herkese, tüm okuyucularımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyet gazetesi olarak;

Halkın sesi,

Aydınlığın sesi,

Gerçek demokrasinin sesi,

Hukuk ve adaletin sesi,

Emekçilerin sesi olmaya devam edeceğiz.

Atatürk'ün çağdaşlaşma ve laiklik ilkelerinden, Kuvayı Milliyecilerin kalesi olarak mücadeleden dönmeyeceğiz.