Genel Sağlık-İş ve Büro-İş’ten gazetemize destek ziyareti

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sendikanın MYK üyeleriyle birlikte X hesabımızın erişime engellenmesinin ardından gazetemize destek ziyaretinde bulundu. Uğur’a Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi de eşlik etti. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş’e dayanışma duygularını ileten genel başkanlar “Cumhuriyet 102 yıldır susmadı, susturulamadı. Bundan sonra da susturulamaz” diyerek desteklerini paylaştı.