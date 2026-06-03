Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sendikanın MYK üyeleriyle birlikte X hesabımızın erişime engellenmesinin ardından gazetemize destek ziyaretinde bulundu. Uğur’a Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi de eşlik etti. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş’e dayanışma duygularını ileten genel başkanlar “Cumhuriyet 102 yıldır susmadı, susturulamadı. Bundan sonra da susturulamaz” diyerek desteklerini paylaştı.
Genel Sağlık-İş ve Büro-İş’ten gazetemize destek ziyareti
Genel Sağlık-İş ve Büro-İş X hesabımızın erişime engellenmesinin ardından gazetemize destek ziyaretinde bulundu.
3.06.2026 15:09:00
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Cumhuriyet/Ankara
Genel Sağlık-İş ve Büro-İş X hesabımızın erişime engellenmesinin ardından gazetemize destek ziyaretinde bulundu.
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