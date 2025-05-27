Prof. Dr. Emre Kongar üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Emre Kongar Atılım Üniversitesi'nde düzenlenen "Emre Kongar ile Güncel Gelişmeler Söyleşi"nde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Lamia Ergenekon Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide Kongar, "Üniversite benim için mukaddes bir yer. Üniversite bir bilim mabededir. Hem bilimsel hem yönetimsel açıdan üniversite özerkliği önemlidir" diye konuştu.

Din-tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş hakkında da konuşan Kongar, "Tarım devrimi dünyanın ilk küreselleşmesidir. Osmanlı tarım devriminden endüstri dönemine geçemediği için çöktü" dedi. Kongar söyleşi sonrasında öğrenciler için kitaplarını imzaladı.















