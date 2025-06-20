Reuters 2025 Dijital Haber Raporu yayımlandı: Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha Türkiye'nin en güvenilir gazetesi

Reuters Enstitüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital medya dünyasına dair kapsamlı veriler sunan Dijital Haber Raporu 2025’ü yayımladı.

Rapor, dünya genelinde 47 ülkede gerçekleştirilen anketlerle medya tüketim alışkanlıklarını ve güvenilirlik düzeylerini analiz etti. Türkiye de bu ülkeler arasında yer aldı ve medya kullanım alışkanlıklarına dair önemli veriler içerdi.

Rapora göre, 2025’te Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha Türkiye'nin en güvenilir gazetesi seçildi. Cumhuriyet, 2023-2024 yıllarında da aynı unvanı elde etmişti.

Ankete katılanların %52’si Cumhuriyet gazetesi'ne güvendiklerini, %24’ü tarafsız kaldığını belirtti.





‘TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA’

Raporda Türkiye’de gazeteciliğe ve medya kuruluşlarına yönelik baskıların arttığı vurgulandı. Türkiye’ye ilişkin yapılan analizde, “2025 Mart ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana siyasi rakibinin tutuklanmasının ardından Türkiye, son on yılın en büyük hükümet karşıtı protestolarına tanık oldu. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı için üçüncü dönemi kazanıp kazanmayacağı belirsizliğini korurken, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü ciddi tehditlerle karşı karşıya ve hükümet, eleştirel sesleri susturmak ve bağımsız gazeteciliği kısıtlamak için çabalarını yoğunlaştırıyor” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR GAZETESİ CUMHURİYET

Raporda, televizyon, radyo ve basılı yayınların yanı sıra çevrimiçi haber sitelerinin haftalık erişim oranları ele alındı. Ayrıca, haber markalarına duyulan güvenin dereceleri de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Dijital Haber Raporu 2025, dünya genelindeki medya tüketim alışkanlıklarını ve haber kaynaklarına duyulan güveni detaylı bir şekilde analiz ederek, dijital çağda medyanın nasıl bir evrim geçirdiğini gözler önüne serdi.

Cumhuriyet gazetesi'nin Türkiye'de en güvenilir haber kaynağı olarak öne çıkması, gazetenin güvenilir habercilik ilkelerine olan bağlılığını ve okuyucularıyla kurduğu güçlü bağı bir kez daha kanıtladı.