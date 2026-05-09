Zafer Partili Bayır, gazetemizin 102. yılını kutladı: ‘Cumhuriyet hepimizin ortak değeri’

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, gazetemiz Cumhuriyet’in 102. yılı için kutlama mesajı gönderdi.

Bayır mesajında “Cumhuriyetin kurucu temel değerlerini savunmak, cumhuriyet idealini topluma anlatmak ve aydınlanma devriminin gelişimine öncü olmak düşüncesiyle kurulan Cumhuriyet gazetesinin 102’nci kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Hukukun geçersiz kılındığı, adaletin yıkıldığı, eğitim sisteminin çöktüğü ve halkın derin bir yoksulluk içinde adeta çaresizliğe itildiği mevcut ortamda, terör örgütü ile Cumhuriyet üzerine yapılan pazarlıklar, ulusal egemenlik ve bağımsızlığımız için büyük tehdit ve tehlikeler oluşturmaktadır. Millî-Laik-üniter devlet yapımız yerine ‘Demokratik Konfederasyon’ amaçlı bu yıkıcı saldırganlığa karşı ‘Müdafaa-i Hukuk’ ve ‘Hakimiyet-i Milliye’ esaslı siyasi mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” dedi. Bayır, “Bu anlamda Zafer Partisi, Atatürk Cumhuriyeti’nin savunulması mücadelesinde, siyasi matematik hesapları yapmadan ve siyasi çıkar uğruna bölücü/yıkıcı etnikçi/islamcı aşırı taraflara kaymadan, Atatürk tarafında kalmaya ve siyaseti Atatürk idealleri merkezinde toplamaya gayret etmektedir. Bu mücadelemizde, Cumhuriyetin gazetesi olarak sizin çalışmalarınızı memnuniyet ve takdirle takip ediyoruz. Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Nice yıllara” sözlerini kullandı.