‘100 Yılın Tanığı Cumhuriyet’ sergisi açıldı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:25

Güncelleme: 09.05.2024 - 15:27

Gazetemiz Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "100 Yılın Tanığı Cumhuriyet" sergisinin açılışı önceki gün yoğun katılımla yapıldı. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde izleyicilerin beğenisine açılan sergi, gazetemiz Cumhuriyet’in bir asırdır yurttaşların sözcülüğünü ne koşullarda gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Gazetemizin kıymetli okurları, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, gazetemizin yazar ve çalışanlarının yanı sıra siyaset, iş dünyası, sanat camiasından önemli insanlar ile çeşitli Demokratik Kitle Örgütleri (DKÖ) yetkilileri de sergiyi ilgiyle takip etti.

'YAŞASIN CUMHURİYETİMİZİN CUMHURİYET'İ'

Serginin açılış konuşmasını yazarımız Işık Kansu yaptı. Sergide emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür eden Kansu, “Cumhuriyet Gazetesi’nin milyonlarca belgesi ve küpürü arasından ortaya çıkmış olan bu sergi, gazetemizin 100 yılık yaşamının bir özetidir. Gazetemizin bağımsız, tutarlı ve cumhuriyet ilkelerinden ayrılmayan çizgisinin anlatımıdır. Biliyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça, Cumhuriyet Gazetesi de yaşayacaktır. Öyleyse; Yaşasın cumhuriyetimizin Cumhuriyet'i” dedi.

'HİÇBİR İKTİDARA DİZ ÇÖKMEDİ'

Kansu’nun ardından kürsüye çıkan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gazetemizin yitirdiği yazarlarımızı ve kurucularımızı andı. Güner, “Çankaya belediyesi olarak bu güzel etkinlige ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Aydınlanmanın kalesini farklı kılan sadece 100 yıllık köklü bir tarihe sahip olması değil, adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği çok değerli bir yayın organı olmasıdır. Tarih boyunca hiçbir iktidara diz çökmeden, aydınlanma değerlerinin en büyük savunucularından olup patronu olmayan bağımsız özgür bir gazetecilik örneği göstermesidir” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN TARİHİ KÜLTÜR MİRASI'

Güner’in ardından konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyetimizin kuruluşuyla yaşıt ve cumhuriyetimizin ilkeleriyle bugüne kadar devam eden gazetemizin yüzyılını kutluyoruz. Cumhuriyet gazetesi, artık ülkemizin ve Ankara’nın tarihi kültür mirası haline gelmiştir. İlelebet korumalıyız. Gerek ilkeleri, gerek bugüne kadar bozmadığı çizgisi itibariyle, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Nice yüzyıllara” dedi.

'HİÇBİR ZAMAN PARTİ GAZETESİ OLMADI'

Açılışa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet gazetesini niçin önemsediğini anlattı. Özel, “Cumhuriyet gazetesi kuruluşundan bugüne kadar hiçbir zaman bir partinin gazetesi olmadı. Bu gazete pek çok çağcıl ve çağdaşlarının aksine iktidar kimde olursa olsun kamunun haber almak hakkını savunmayı, kamunun üstün çıkarını korumayı, esas sorumluluğu önce hakikate sonra da kendisinin okuyanlarına, takipçilerine karşı duyduğunu hiçbir zaman unutmadı” ifadelerini kullandı. Gazetemizin ismini de Atatürk’ün verdiğini anımsatan Özel, şunları söyledi:

“Gazetecilik meslek ahlakından bir gram sapmayanlar, ne darbecilerin, ne işkencecilerin karşısında bir adım geri atmadılar. Bu gazetenin, Ahmet Taner Kışlalı’dan Uğur Mumcu’ya, Cevat Orhan Tütengil’den Ümit Kaftancıoğlu’na, Muammer Aksoy’dan Bahriye Üçok’a, Onat Kutlar’a kadar şehitleri var. Bu gazetenin zindanlara atılanları, zindanlarda işkencelerde susmayan İlhan Selçuk’ları, Mustafa Balbay’ları var. Bu gazete Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde son 20 yılda yaşadığı tahribatlara, ondan önce uğradığı haksızlıklara, darbelere ve tüm olumsuzluklara rağmen Cumhuriyet değerlerinin bugünlere taşınmasında, bugün Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bir kez daha Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına husumet duyanların değil minnet duyanların ülkede söz sahibi olmasının, yönetimde olmasının, umudun yeniden artmasına, toplanan verginin yüzde 86’sının, ekonominin yüzde 80’inin, nüfusun yüzde 65’nin Cumhuriyet’in kurucu kadroları ile aynı yollarda yürüyen yerel yöneticilere emanet olmasına en çok katkısı olan kurumlardan bir tanesi Cumhuriyet gazetesidir.”

'CUMHURİYET TARİHİNİN TANIĞI'

Cumhuriyet Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi’nin kuruluşuna ilişkin detayları anlattı. 7 Mayıs 1924’te gazetenin birinci sayısında kurucumuz Yunus Nadi’nin başmakalesini örnek veren Coşkun, “O makalede, ‘Bu gazete, bir hükümet gazetesi, parti gazetesi değildir. Bu gazete, cumhuriyeti ve Atatürk’ün aydınlanma ilkelerini savunacaktır’ diyor. Bu yazı, 100 yıldır hiç ödün vermeden uygulanmıştır. Cumhuriyet gazetesinin haberleri tarafsızdır, nesneldir, objektiftir. Yazarlar, Atatürk'ün ilkelerine, cumhuriyetin temel felsefesine aykırı olmamak koşuluyla istediğini yazabilir. Bu gazete 100 yıldır bunu uyguluyor. İşte bu yüzden Cumhuriyet tüm dünya üzerinde itibarlı bir gazete olarak kabul ediliyor” dedi. Gazetemizin bazı dönemlerde kapatılmasına ilişkin de konuşan Coşkun, “Cumhuriyet gazetesi tek parti döneminde kapatıldı. Demokrat Parti döneminde kapatıldı. Askeri yönetimler zamanında kapatıldı. Demek ki doğru yolda” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Vakfı’nın kuruluşunu da anlatan Coşkun, “Bir noktayı özellikle ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi’nin patronu, holdingi, yan kuruluşları yok. Cumhuriyet Gazetesini destekleyen kendi dostları, okuyucuları. Cumhuriyet Gazetesi’ni Cumhuriyet Vakfı yönetiyor. Dünyada vakıf sistemiyle yönetilen patronsuz başka bir gazete yok. Bu durum 31 yıldır devam ediyor. Bu durum bütün dünyada etkili bir şekilde ele alınıyor. Cumhuriyet tarihinin toplumsal ve siyasal gelişiminin tanığıdır Cumhuriyet Gazetesi. Öyle de devam edecektir” diye konuştu.