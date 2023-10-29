Cumhuriyet coşkusu tüm Ege’yi sardı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:40

Güncelleme: 29.10.2023 - 18:29

Cumhuriyet coşkusu sardığı Ege Bölgesi’nde birçok etkilikle 100. yıl kutlandı. İlçe belediyelerinin bir gün önceden gerçekleştirdiği etkinlikler bir festivale dönüşürken, yurttaşlar sokakları gelincik tarlalarına çevirdi. Ellerinde bayraklarla sokaklara dökülen yurttaşlar hep bir ağızdan marş söyledi.

KONAK

Konak Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Güzelyalı Denizatı Parkı’nda düzenlediği özel etkinlikte belediyenin spor ve kültür kurslarına katılan kadınlarla bir araya geldi. Türk bayrakları ve Atatürk resimli tişörtleriyle Cumhuriyet’in 100’üncü yılını coşkuyla kutlayan kadınların görüntüsünün gelincik tarlasını andırdığını dile getiren Başkan Abdül Batur, “Bugün Konaklı kadınlar Atatürk’ümüzün fotoğrafıyla, bayrağımızla alandalar. Cumhuriyet devriminin yılmaz savunucusu kadınlardır.Sizlerle ne kadar gurur duysak az. Bu alanı gelincik tarlasına döndürmüşsünüz” dedi. Etkinlikler kapsamında da Gültepe’deki Atatürk Anıtı Çelenk sunum töreni gerçekleşti.

KARABAĞLAR

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Karabağlar’da, binlerce kişinin katıldığı geleneksel kortej yürüyüşü ve Dolu Kadehi Ters Tut konseriyle, büyük bir coşkuyla kutlandı. Fahrettin Altay Meydanı’ndan 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’na kadar Türk bayraklarıyla, fenerlerle ve marşlar eşliğinde yürüyen on binler, Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını vurguladı. Parktaki konser alanını dolduran gençlere seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıktığınız için sağolun, varolun” dedi.

Karabağlar fener alayı

BORNOVA 1923 KİŞİ ZEYBEK OYNADI

Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılı Bornova’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar gündüz Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ile başladı. Akşam ise Bornova Şehir Stadı’nda her yaştan 1923 Bornovalı’nın katıldığı Zeybek Gösterisi ile alana ‘100. Yıl Cumhuriyet’ yazıldı. Ardından gerçekleşen Fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Cumhuriyet Meydanı’nda ise sürpriz gösteriler gerçekleşti. Işıklı görsel şov ve ve istiklal mücadelesini anlatan üç boyutlu film gösterimi ilgiyle izlenirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırıldığı tiyatral gösteri ise büyük beğeni topladı. Gecenin finali ise İkilem grubunun konseri ile yapıldı. Grupla birlikte sahneye çıkan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ, hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile Bornovalıları selamladı.

Bornova

KARŞIYAKA CUMHURİYET İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Karşıyaka’da binlerce yurttaş Cumhuriyet aşkıyla sokaklara döküldü. Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği fener alayı ve konsere ay yıldızlı bayraklarıyla katılan binlerce yurttaş kenti adeta gelincik tarlasına dönüştürdü. Fener alayı için Karşıyaka Belediyesi önünde bir araya gelen coşkulu kalabalık, Çarşı içinden geçerek Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na yürüdü. Karşıyaka Belediye Bandosu’nun da eşlik ettiği binlerce yurttaş; ellerinde Türk Bayrakları, dillerinde marşlarla Cumhuriyet’e sonuna kadar sahip çıkacaklarını haykırdı. Paramotor sürücüsü bir vatandaşın korteji gökyüzünden selamlaması da renkli görüntüler oluşturdu. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önüne ulaşan kalabalığı, Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu karşıladı.

Karşıyaka

Önce vals gösterisi sunan topluluk, ardından 100. yıl için hazırladıkları koreografiyle Türkiye haritası oluşturdu. Sanatçı Yüksel Ünal’ın duygusal sunumuyla gerçekleşen etkinlikte dansçılar Türkiye’nin dört bir yanına ait dans gösterilerini sergiledi. Büyük bir coşkuyla halaylar çekildi, horon ve kafkas oyunları oynandı. Gösterinin finalindeki zeybek oyunu ise geceye damga vurdu.

Yurttaşlar da gösteri boyunca dansçılara eşlik etti. Programın devamında gerçekleşen Aegean Band konseri ise gecenin coşkusunu daha da büyüttü. En güzel şarkılarını Cumhuriyet’in 100. yaşı için söyleyen orkestra, alanı dolduran yurttaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan coşku ve heyecan dolu anların yaşandığı akşamda; başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleye adını altın harflerle yazdıran kahramanlar saygı ve minnetle anıldı.

BUCA’DA CUMHURİYET COŞKUSU MEYDANLARA SIĞMADI

Buca Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında rap müziğin dev ismi Ceza’yı ağırladı. Binlerce İzmirlinin katıldığı konserde Cumhuriyet coşkusu alana sığmadı. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında Işılay Saygın Meydanı’nda “100. Yılda 130 Kişi ile Zeybek Gösterisi” düzenlendi. Gösterinin ardından Işılay Saygın Meydanı’ndan eski Kaymakamlık binası karşısındaki konser alanına Türk bayrağı, bando ve meşalelerle fener alayı oluşturuldu. Fener alayına Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eşi Zuhal Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

EFES SELÇUK

Efes Selçuk Belediyesi kutlamalar kapsamında birçok etkililk ve açılış gerçekleştirirken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında 14 Mayıs Mahallesi 100. Yıl Parkı’nın açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.

MENDERES

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen cumhuriyetin 100 yılı kutlamaları coşkuyla gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında sanatçı Ece Seçkin de Mendereslilerle buluştu. On binlerin katıldığı cumhuriyet coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

ÇİĞLİ

Çiğli’de Cumhuriyet'in 100. Yılı toplantılar, sergiler, yarışmalar ve kortejlerle kutlandı. Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu 100.Yıl Korteji oluşturarak bando eşliğinde dev Türk Bayrağı ile yürüyüdü. Yürüyüşün ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Zeybek oynadığı "Son Balo" öğrenciler tarafından canlandırıldı. Öğrencilerin bu duygusal gösterisi büyük alkış aldı.

FOÇA

Foça’da ki Cumhuriyet’in 100 yılı resmi kutlama töreni Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tören alanında gerçekleştirildi. Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı vekili Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, daire ve şube müdürleri, , siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, garnizonda görevli her rütbeden askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öncesinde, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi bandosunun, çaldığı marşlarla alandaki coşkuyu arttırdığı tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çoğunluğu kırmızı beyaz kıyafetleriyle alanı çiçek bahçesine çeviren öğrenciler, halk oyunlarından, klasik ve modern danslara, sportif gösterilerden tiyatral sunumlara renkli gösteriler sundu. Kutlama programına, yurttaşlar da tempo ve alkışlarla katıldı. Jandarma Komando Okulu mensubu askerlerin eğitim kulelerinden inişleri, terörist unsurlara harekat geliştirmeleri ve kuleye Türk bayrağı açmaları büyük heyecanla izlendi. Kulede gösteri yapanlarla birlikte resmi geçit törenine katılan öğrenciler ile jandarma ve denizci askerler de dakikalarca ayakta alkışlandılar.

Foça

KUŞADASI

Kuşadası Kent Konseyi, Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında gönüllülerden oluşan 100 kişilik bir grupla Kuşadalılara muhteşem bir vals gösterisi sundu.

EFELER

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği “Yürüyüş Korteji ve 100 Yıl Anıt Heykeli Açılışı”nda da bayram coşkusu doruk noktasına ulaştı. Belediye hizmet binasının önünde toplanan çalışanlar ve binlerce vatandaş, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile birlikte anıtın açılacağı Uğur Mumcu Parkı’na yürüdü. Kırmızı-beyaz kıyafetler giyilip Atatürk posterleri ve dev Türk Bayrağı açılan kortej, güzergâh boyunca alkışlarla destek aldı. Anıtın bulunduğu alana marşlar ve şarkılar eşliğinde gelindi. Açılış töreninden önce halk oyunları ekibi ile 100’üncü yılı temsilen 100 kadın zeybek gösterisi düzenledi. Coşkunun katlanarak arttığı programda yediden yetmişe her kesimden vatandaşın katılımıyla alan doldu taştı.

TURGUTLU

Turgutlu Belediyesinin Cumhuriyet’in 100. yılını kutladığı etkinlikler “100 Yıllık Bir Aşktır Cumhuriyet” gösterisiyle devam etti. Usta sanatçılar Nur Yoldaş, Kartal Kaan ile tiyatro sanatçıları Erdoğan Soyutürk ve Pelin Bölükbaş tarafından sunulan gösteri ve konserde; milli mücadele yılları, Cumhuriyet’in ilanı ve Cumhuriyet’in kazanımları şiirler, şarkılar ve marşlarla aktarıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleşen “100 Yıllık Bir Aşktır Cumhuriyet” gösterisi ve konseri katılımcılardan tam not aldı. Etkinliklerin beşinci gününde de düzenlenen “Makedon Müzik ve Folklor Festivali” ile Balkan ve Makedonya'nın kalbi Turgutlu'da attı.