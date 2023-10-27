Cumhuriyet’in 100. yılı Muğla’da ölümsüzleşti

Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:20

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:20

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılını Muğla’da farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 100.Yıl Anıtı ile de ölümsüzleştiriyor.

100.Yıl Anıt Heykeli’nin açılışı Menteşe ilçesi Tayyare Kavşağı’nda 28 Ekim saat 15.00’da yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’ya kazandırdığı Anıt “Cumhuriyet’in Kuruluşunun Yüzüncü Yılı Ve Gelecek Yüzyıllar” teması ile Heykeltraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından tasarlandı ve 100.Yıl Anıtı Cumhuriyet’in karşılaştığı tüm engelleri aşarak sonsuza kadar yaşayacağını vurguluyor. Eş yükseltide iki kaide üzerinde yükselen anıtta kaidenin bir tanesi Avrupa kıtasını diğeri ise Asya kıtasını ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu iki kıta üzerinde kurulup yükseldiğinin anlatıldığı heykelde aradaki boşluk iki kıtayı ayıran Marmara Denizi ve boğazları temsil ediyor. Heykelde iki tarafa bakan Atatürk Portresi bir tarafta “Çanakkale Geçilmez”, diğer tarafta da “Geldikleri Gibi Giderler” sözlerine atıfta bulunuluyor. İki parça olarak yükselen anıtın kaideye oturan eteklerinde Kurtuluş Savaşı’na katılan, şehit düşen, gazi olan isimsiz kahramanları simgeleyen çınar yaprakları yer alıyor. Bununla birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde ülkemize değer katan, iz bırakan, gazetemizi ve Anadolu Ajansı’nı kuran Muğlalı Gazeteci Yunus Nadi, ülkemize çayı getiren Ziraat Mühendisi Zihni Derin, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Şair Neyzen Tevfik gibi daha birçok ismin kaidede ismi ölümsüzleştirildi.

GÜRÜN: ATALARIMIZA SAYGIMIZIN SİMGESİ OLACAK

Anadolu topraklarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milleti’nin cesareti ve fedakarlığı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılını büyük bir coşku ve mutlulukla kutladıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in 100.yılını Atatürk ve Cumhuriyet’in yolundan 100 yıldır ayrılmayan Muğla’da 100.yıl Anıtı ile ölümsüzleştirdiklerini belirtti. Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere emanet Atatürk; Cumhuriyeti, Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi diye tarif eder. Anadolu’yu Kurtuluş Savaşı ile vatan yapan Atatürk 1923 yılında kurduğu Cumhuriyet ve gerçekleştirdiği devrimlerle kısa sürede ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkardı. 1923 yılından bugüne Atatürk’ün izinden ayrılmayan, onun ilke ve devrimleri ile aydınlanan Muğla Cumhuriyet’imizin 100.yılını da büyük bir coşku ve mutlulukla kutluyor. Büyükşehir olarak Cumhuriyeti’mizin 100.yılını Muğla’mızda anlamlı bir anıtla ölümsüzleştirmek istedik. 100.Yıl Anıtı Cumhuriyeti’mizi, kazanımları, tüm engelleri aşarak günümüze kadar sapasağlam gelmesini ve sonsuza kadar yaşayacağını anlatmalı, bugüne kadar Cumhuriyet yolunda Ata’mızla yürüyen Muğlalı hemşehrilerimizi de hatırlatmalıydı. İşte 28 Ekim’de açılışını yapacağımız 100.Yıl Anıtı hem Cumhuriyet’imizin sonsuza kadar ilelebet yaşayacağını yeni nesillere anlatacak hem de bizlerin bugün aydınlık bir şehirde yaşaması için büyük mücadele veren Atalarımıza saygımızın simgesi olacak. 100.Yıl Anıtı Cumhuriyeti’mizin 100.yılında Muğla’mıza çok yakışacak. Açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.