Sanatçılardan ‘Yüzüncü Yıl’ mesajları

Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:04

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:04

“100 BİN KERE TEŞEKKÜR”

GENCO ERKAL:

"Her şeyimi Cumhuriyet’e borçluyum. Aklım, fikrim, vicdanım, dünya görüşüm, bağımsızlık, özgürlük, barış tutkum, laiklik, insan hakları, kadın erkek eşitliğine inancım, insan emeğini en yüce değer kabul edişim, sanatın gücüne yürekten bağlılığım, hepsini ve daha fazlasını Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum. 100. yılda 100 bin kere teşekkür ediyorum."

“HEP YAŞAYACAKLAR”

MÜJDAT GEZEN:

"Ben 29 Ekim 1943’te doğdum. Ağabeyim 30 Ağustos’ta doğmuş. Ablam bir şeker bayramında. Babamın matematiği kuvvetliydi. Ben küçükken 29 Ekim kutlamalarını benim doğum günüm için zannederdim. Anneme bir gün demişim ki “Anne bu kadar masrafa ne gerek var. Çünkü havai fişekler, fener alayları, gösteriler... O zamanlar 29 Ekim’i kutlarken yas tutma gibi bahaneler yoktu. Adam gibi kutlardık. Biz 100. yılda da öyle yapacağız. Cumhuriyet ve hep yaşayacak..."

“UYANIK VE BİRLİK OLALIM”

METİN AKPINAR:

"Cumhuriyet her şeye rağmen bir yüzyıldır hayatta ve yaşıyor. Cumhuriyet 30 Ekim’de 101. yaşından gün alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi sonsuza kadar yaşayacak. Yeter ki Cumhuriyetçiler uyanık ve birlik olsun. Her Cumhuriyet Bayramı Türk milletine kutlu olsun."

“DEĞERLERE SAHİP ÇIKALIM”

RUTKAY AZİZ

"Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yaşını yürekten kutluyorum. Başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm yaratıcılarını sonsuz sevgim ve saygımla anıları önünde eğiliyorum. Dünyanın ve ülkemizin

bugün içinde bulunduğu koşullarda Cumhuriyetimiz ne yazık ki çürümüşlüğün ve kirliliğin darbelerini yemekte. İlkeli, onurlu, dürüst, ahlaklı, yalansız tutum ve davranışlara dayanarak Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmakla yükümlüyüz. Bu ülke ve halk bunu çoktan hak etti."

“VAROLUŞ SEBEBİMİZ”

FAZIL SAY:

"Cumhuriyetimiz, aslında hepimizin varoluş sebebidir. Bugün , biz sanatçılar, müzisyenler, ülkemizde ve dünyada varsak, Atatürk’ün vizyonuyla kurduğu Cumhuriyetimiz ve dünya yarışında varolma felsefesi sayesinde varız. Müteşekkiriz. 53 yaşındayım, yani bu 100 yılın 53’ünü ben de yaşadım. Gururla kutluyorum 100. Yılımızı. Bu kapsamda bir büyük Senfoni, bir Marş besteledim, kendi adıma teşekkürü müziğimle armağan etmek istedim. Her birey gibi, ben de gözlemledim, tarihin ve toplumun akışında, tartıda, doğrusu yanlışı, iyisi kötüsü, aydınlığı karanlığı olmuştur, zıtlıklar olması da doğası gereğidir. Zor dönemlerden, zor virajlardan geçilmiştir elbet. Önemli olan, insanlığa gerçek katkılar sunarak, Türk halkı ve Türk bireyleri olarak gelecek yüzyıllara aydınlıkla, barış ve güzellikle uzanmaktır."



