109. yılını kutlayan Altay para arıyor!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:23

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:23

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini alan ve düşme hattıyla arasındaki puan farkı 5'e inen Altay, kadrosundaki oyuncuları korumak için kritik bir sürece girdi.

Transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, önümüzdeki 10 günlük süreçte 4 futbolcusuna ödeme yapmak zorunda.

İzmir ekibinde İranlı sol bek Mohammad Naderi yarın ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanacak.

Altay'da Naderi'nin yanı sıra sağ bek Tolga Ünlü cuma günü, İsveçli stoper Eric Björkander 23 Ocak Pazartesi, Portekizli santrfor Marco Paixao ise 27 Ocak Cuma günü ödeme yapılmaması halinde sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı elde edecek.

Eski oyuncularına olan 11 milyon Euro tutarındaki borcu nedeniyle transfer tahtası kapalı olan ve uzun bir süre bu yasağı kaldırması mümkün görünmeyen siyah-beyazlılar, elindeki futbolcuları tutararak ligi güvenli bir yerde tamamlamayı hedefliyor.

109'UNCU YAŞA BURUK KUTLAMA

İzmir'de 16 Ocak 1914'te kurulan Altay Spor Kulübü, 109'uncu yaşını buruk bir kutlama ile geçirecek. Her yıl olduğu gibi sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak sade bir tören düzenleyen siyah-beyazlı kulüpte taraftarlar için bir organizasyon yapılmayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze haksız yere verdiği cezaları protesto etmek adına ve Göztepe maçında yaşanan menfi olaylar nedeniyle tutuklu bulunan taraftarlarımıza saygımızdan ötürü her yıl 16 Ocak'ta İzmir'in her sokağında ve caddesinde Büyük Altay'ın adını haykırdığımız yıldönümü kutlamalarımızı bu sene gerçekleştirmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Altay Spor ve Eğitim Vakfı'nda bu akşam, "Her Spor Dalında Altay" fotoğraf sergisi etkinliği gerçekleştirilecek.