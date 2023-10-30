22. Ekim Geçidi İzmir Sergisi minik ressamlarla kapılarını açtı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 30.10.2023 - 15:48

İzmir’in Urla ilçesindeki Köstem Zeytinyağı Müzesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı kapsamında açılan 22. Ekim Geçidi Sergisi'nde ev sahipliği yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan 33 sanatçı farklı disiplinlerdeki eserlerin yer aldığı sergide 49 minik ressamın resimleri de yer aldı.

115 Karma Atölye Dansçıları Uğurcan Kılıç ve Cansu Ece Tango Gösterisi ile başlayan serginin mimarı sanatçı Gülsün Erbil ve organizasyonun İzmir Temsilcisi Feriha Dağlı sanatçılara katılım belgelerini takdim etti. 1.5 yaşındaki minik ressam Güneş Liva Diri’nin de yer aldığı sergi 20 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

CUMHURİYET KAZANIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

22 yıldır otuzdan fazla şehirde ve yurt dışında ekim ayı içerisinde eş zamanlı olarak yapılan Ekim Geçidi sergisinin ilki 29 Ekim 2002 yılında Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlı heykelden seramiğe, resimden enstelasyona, fotoğraftan videoya disiplinlerarası üretmekte olan çağdaş Türk sanatçıları ile gerçekleşti. Her sanatçının kendi özgün konular üzerine eser ürettiği serginin amacı cumhuriyet sayesinde özgürce eser üretebildiğini hatırlamak olarak tanımlayan sergi İzmir'de pek çok kez ziyaretçilerini ağırladı. Geçen yıl da sanatçı Feriha Dağlı'nın çabasıyla çocuk ressamları bünyesine aldı. Feriha Dağlı "Bu yıl ikinci kez minik ressamlar sergimize katılıyor. Cumhuriyeti emanet edeceğimiz çocuklarımızla, Atatürk'ümüze olan saygı ve sevgimizi özgürlüğe, barışa laikliğe olan bağlılığımızı vurgulamak istedik. Bu yüzden ‘Bir büyük bir minik ressam birlikte’ fikriyle sergimizi açıyoruz. Yaşasın Ekim Geçidi, yaşasın sanat, yaşasın cumhuriyet" dedi.