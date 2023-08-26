37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali başlıyor

Yayınlanma: 26.08.2023 - 09:48

Güncelleme: 26.08.2023 - 09:48

İzmir, Dikili Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali 37. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Festival Korteji ile başlayıp 3 gün sürecek olan festival kapsamında Sevgi Yolu Yeşil Alanı’nda aerobik dans-yoga fit etkinleri gerçekleşirken, Kadın Hakları Parkı’nda Dikili Belediyesi Çini-Seramik, Islak Keçe, Yağcıbedir Halı Dokuma, Çandarlı Kadın Kooperatifi, Lodos Ağaçları Geri Dönüşüm, Dikili Fotoğraf Kulübü’nün (DİFOK) Ege Parlayan Yıldızı Dikili sergileri yer alacak. Çocuklara yönelik 75. Yıl Parkı’nda Tiyatro Kalemi Çocuk Etkinlikleri ve Atölyeler gerçekleşecek.

UĞUR MUMCU’NUN HAYATI “UNUTMA BENİ” SAHNELENECEK

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı “Geçmişten Günümüze Cumhuriyet” konulu panelde bilgi ve birikimlerini paylaşırken pop müziğin sevilen isimleri Bengü ve Funda Arar hayranlarıyla buluşacak. Festivalin son gününde Levent Üzümcü Tiyatrosu, Cumhuriyet Gazetesi’nin unutulmaz yazarı Uğur Mumcu’nun hayatını konu alan “Unutma Bizi” adlı oyunu sahneleyecek.

BAŞKAN KIRGÖZ: “BÜYÜK ZAFERİN 101. YILINI FESTİVAL COŞKUSUYLA TAÇLANDIRACAĞIZ”

Bir gelenek haline gelen Dikili Festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışacak, 7’den 70’e herkese dokunacak bir festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sergiler, çocuk ve spor etkinlikleri, paneller, konserler ve tiyatro gösterimi ile zenginleştirdiğimiz 37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’mizde ülkemizin değerli siyaset insanlarını, akademisyen ve sanatçılarını halkımızla buluşturacağız. Değerli aydınımız araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu’yu ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyunuyla anacağız. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümünü festival coşkusuyla taçlandıracağız.” diyerek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.