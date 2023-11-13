4. Engelsizmir Kongresi için geri sayım başladı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:59

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:59

Engelsiz yaşam yolunda sayısız proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Aralık tarihlerinde 4. Engelsizmir Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Engellilere ilişkin farkındalık yaratmak ve yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla bu sene dördüncü kez yapılacak uluslararası kongre “Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlenecek.

PANEL, KONFERANS, ATÖLYE ÇALIŞMALARI, ÖZEL OTURUMLAR

Engelli hemşehrilerin yaşamlarını iyileştirmek, topluma katılımlarını artırmak ve engelleri kaldırmak için çeşitli alanlarda çalışan uzmanlar, araştırmacılar ve paydaşlar Gaziemir Fuar İzmir D Holü’nde bir araya gelecek. Onursal başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başkanlığını ise Doç. Dr. Levent Köstem’in yaptığı Engelsizmir 2023 Kongresi’nde destekli istihdam modeli, engelli istihdamında uygulama örnekleri, sürdürülebilir ve yaşanabilir gelecek için sosyal girişim ve işletme modelleri, tele sağlık uygulamaları, disleksi, dil ve konuşma bozuklukları, otizmde yenilikçi yaklaşımlar konuları işlenecek. Deprem ilişkili ampütasyonlarda rehabilitasyon ve protez uygulamalarına yönelik olarak “Ampütasyon Protez Dünü ve Yarını” başlıklı özel oturum da düzenlenecek.

KARİKATÜR YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ DE YAPILACAK

Kongrede bilimsel oturumlarla beraber “İzdüşümü: Kukla ve İnsan” fotoğraf sergisi, “Dokunabilir Modern Sanat Seramik Eserler” sergisi, “Yeşilova Höyüğü: İzmir’in 8500 Yıllık Tarihine Dokunmak” sergileri de düzenlenecek. 1 Aralık’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ulusal karikatür yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı da var. Konusu “İş Hayatında Engelliler” olarak belirlenen yarışmanın sonuçları ise yarın duyurulacak. Sosyal hayatı geliştirmek amacıyla hazırlanan programlarda hareket atölyeleri, tasarım atölyeleri, sosyal beceri atölyeleri yer alıyor. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin sunumları ve gösteriler olacak. Christy Lynch, Prof. Jeremie Gaveau, Dr. Patrick Quercia gibi uluslararası alandan isimlerin de olacağı kongreye katılım ücretsiz.

SOMUT UYGULAMALAR ORTAYA ÇIKIYOR

Uluslararası Engelsizmir Kongresi ile pek çok kazanım elde ediliyor. İlk kongre “Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri” ismiyle düzenlenmiş ve sonunda “Kırmızı Bayrak” uygulaması Türkiye’ye kazandırılmıştı. “Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar” ismiyle yapılan ikinci kongre sonunda ise yine Türkiye'de bir ilk olan “İzmir Engelli Farkındalık Merkezi” ortaya çıktı. Kongrenin üçüncüsü ise “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” ana temasıyla düzenlenmişti. 2020 ve 2021 yıllarında pandeminin olumsuz kos¸ulları nedeniyle düzenlenemeyen kongre yerine yurt içi ve yurt dıs¸ından katılımcılarla hibrit olarak Bahçe Terapisi ve Yerel Yönetimler Çalıştayı, Ebeveyn Merkezi, İhtiyaç ve Olasılıklar Çalıştayı düzenlendi. Bu çalıştayların sonunda ise İzmir’e İnciraltı Terapi Bahçesi ve engellilere ve ailelerine yönelik Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi’ni kazandırıldı.