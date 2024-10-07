ADD'den 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ne özel etkinlik

Yayınlanma: 07.10.2024 - 07:52

Güncelleme: 07.10.2024 - 17:08

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bayraklı Şubesi, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kapsamında kahvaltı düzenledi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Av. Ulvi Puğ, CHP önceki dönem milletvekili Kamil Okyay Sındır, ADD GYK üyeleri Erkan Çiçek, Umut Can Yaylacı ve ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve yönetimi, CHP İl YDK Üyesi ve ADD Bayraklı Şubesi Disiplin Kurulu Başkanı Turan Bildirici ile ADD üyeler katıldı. Söyleşinin de gerçekleştiği etkinlikte eğitim sistemindeki sorunlar masaya yatırıldı.