Adını Bekir Coşkun'un köpeğinden aldı: Pako Kampüsü açılıyor

28 Nisan 2022 Perşembe, 15:33

700 köpek kapasiteli Işıkkent ve Seyrek Geçici Köpek bakımevleri ile hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Gökdere’de aynı anda bin 500 köpeğe yuva olacak Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nü hizmete alıyor.

Avrupa standartlarında yeşil odaklı inşa edilen kampüs, 30 Nisan 11.00’de törenle açılacak. Adını kaybettiğimiz gazeteci Bekir Coşkun’un köpeği Pako’dan alan tesisin açılış törenine Bekir Coşkun’un eşi Andree Coşkun da katılacak.

'BAŞKA BİR DÜNYA TÜM CANLILAR İÇİN MÜMKÜN'

Hayvan hakları odaklı çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sokak hayvanlarının refahını ve toplum sağlığını korumak için önemli çalışmalar yaptık. Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısını üç katına çıkardık. Bu sayıyı artırmak için Türkiye’ye örnek bir uygulamaya imza atarak İzmir Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile ‘Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyonu Hizmeti’ni başlattık. Şimdi de sokak hayvanları için Avrupa standartlarında rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezinin açılışını yapacağız. Şiddetsiz, adil ve barış içinde bir dünyayı sadece insanlar için değil, parçası olduğumuz doğamız ve tüm canlılar için talep ediyoruz. İnanıyorum ki can dostlarımız için yaşama geçirdiğimiz bu çalışmalar böyle bir kültürün gelişmesine kat kı sunacaktır ” dedi.

SATIN ALMA SAHİPLEN

16 barınak ve 4 hizmet binasından oluşan merkezde yavrular ve farklı köpek cinsleri için birimler kuruldu. Yaklaşık 37 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesisin kapasitesi ilave barınaklarla 3 bin köpeğe kadar çıkabilecek.

Yeşil odaklı merkezde tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderileceği ve sahiplendirmenin teşvik edileceği veteriner hizmet birimleri, yasaklı ırk barınakları ve karantina bölümleri de olacak. Açık hava amfi ve gösteri alanının da bulunduğu tesiste “Satın alma sahiplen” sloganı ile yurttaşlar burada ortak bir alanda köpeklerle bir araya gelebilecek. Kampus, sokak hayvanları acil müdahale üssü olarak da hizmet verecek. Uzman hekimler tarafından birçok komplike operasyon burada yapılabilecek. Eğitim, workshop ve etkinlik alanları ile dikkat çeken kampüste hayvanların stresini azaltmak amacıyla bolca yeşil alan oluşturuldu. Tesis adın ı 2020 yılında vefat eden gazeteci Bekir Coşkun’un köpeği Pako’dan alıyor.

Merkezde sokağa terkedilmiş yük hayvanları için de 4 bin 200 metrekarelik bölümde barınma alanı kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yapı İşleri ile Park ve Bahçeler dairesi başkanlıkları ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla alanın etrafına belediyenin elinde bulunan ve kullanılmayan hazır betonlardan çevre duvarı yapıldı. Duvarın üzerine ahşap çit çekildi. Yük hayvanlarının soğuktan korunması için de ayrıca kapalı bir bölüm yapıldı. Alan düzenlenerek üzerine toprak serildi.