Ahmet Aras: Limanlar için ayrı şirket kuracağız

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:24

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:24

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret etti. Aras’a CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve partililer eşlik etti.

“SALGINI, YANGINI, DEPREMİ, KRİZİ ESNAFIMIZLA BİRLİKTE YAŞADIK”

Çocukluk ve gençlik yıllarını esnaf olarak geçirdiğini söyleyen Aras, esnaf odası üyesi olduğunu ifade etti. Belediye başkanı olmadan önceki esnaflık deneyimlerini anlatan Aras, “Dedem de, babam da esnaftır. Zaman zaman çiftçilik yaptık, benzin istasyonumuz vardı. Otuz yıl benzin istasyonu, arkasından dedemin işleri market olarak devam etti. Babam devam ettirdi. Yani biz de bütün çocukluğumuzu, gençliğimizi zaten esnaf olarak geçirdik. Belediyenin kapısı her zaman açık olacak sizlere. Ben şu anda da, belediye başkanı olmadan önce de gene esnaflığa devam ettim. Bende esnaf odasının bir üyesiyim, üyeliğim devam edecek. Küçük bir restoranımız var. Günübirlik testi alanımız var. Bir plaj. Yirmi beş odalı bir butik otelimiz var. Yani aile işletmesi olarak devam ediyoruz zaten. Belediye Başkanlığında da tabii ki beş yıllık bir tecrübemiz var. Beş yılı, salgını, yangını, depremi, ekonomik krizi esnaflarımızla birlikte yaşadık. İş dünyasıyla, turizmcilerle beraber yaşadık. Yani biz ayazı yedik, kışı geçirdik. Ama hani kurt kışı geçirirmiş, yediği ayazı unutmazmış. Buraya şimdi bu tecrübeyle geliyoruz. Bu konuda içiniz rahat olsun. İletişime açık, sizlerle beraber bir yönetim şekli takip edeceğiz. Büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyesiyle iletişime tamamen beraberce açık olacağız. Yetki paylaşımına kadar bütün gücümüzü birleştirip Acar Başkan'la beraber eksiklerimizi, sorunlarımızı tartışacağız ve gidermeye çalışacağız. Bütünüyle bizim anlayışımız budur. Bizler aynı dünyaya görüşüne sahip insanlarız. Dünya insanıyız, bakış açımız bir, turizmciyiz. O turizmciliğin getirdiği bir esneklik var. İş dünyasından gelmiş olmanın getirdiği bir empati yeteneğimiz var iş dünyasıyla ilgili. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Aramızda hiçbir kavga, gürültü, sıkıntı olmayacak” dedi.

“MARMARİS LİMANI'NI MUĞLA’DAN İŞLETMEYECEĞİZ”

Liman işletmesini ortak yapacaklarını, liman işletmesi için ayrı bir şirket kuracaklarını ifade eden Aras, şirket yönetiminin belediyeden, denizcilerden ve büyükşehir belediyesinden oluşacağını söyledi. Aras, “Daha önce olduğu gibi siyasi çekişmeler, siyasi, sıkıntılar, büyükşehir söyledi, küçük şehir böyle yaptı olmayacak. Bunların hepsini ortadan kaldırıp atıyoruz biz. 13 ilçeyle beraber bir bütün olarak hizmetlerimizi yürüteceğiz. Ben bütün imkanlarımı ortak kullanacağım. Acar Başkan’la hedefimiz bir. Hedefimiz Marmaris'e hizmet etmek. Marmaris'in sorununu çözmek. Başka bir derdimiz yok. Biz kendimizi bir payeye ulaştırmak için buraya gelmiyoruz. Çalışmak, faydalı olmak, bir şeyler üretmek için geliyoruz. Tek gündemimiz beraberce bu kenti daha yaşanır daha güzel hale getirmek olacak. Onun dışında diğer sorunlar çözülür zaten. Yeter ki niyet iyi olsun, ilişkileri iyi tutalım, iletişim açık olsun. İki belediye arasında güçlerimizi birleştirelim. Bunu yaptığımızı zaten çok net göreceksiniz. Somut adımlarla göreceksiniz. Mesela liman işletmesini ortak yapacağız. Limanın işletmesinde ayrı bir şirket kuracağız. O şirketin yönetimine belediyeden, denizcilerden ve büyükşehir belediyesinden arkadaşlar koyacağız. Marmaris Limanı'nı Muğla'dan, Fethiye limanını Muğla'dan, Bodrum Limanı'na Muğla’dan işletmeyeceğiz. Arkadaşlar bağlama paralarına kadar, liman yönetimine kadar, düzenine kadar her şeyi kendileri karar verecekler. Bu çok somut bir adım olarak ilk yapacağımız işlerden bir tanesi olacak. Ama bunun dışında da Marmaris'in ihtiyaçları neyse onda yer alır, para veririm, ben de para bulurum” diye konuştu.

“FUARLARDA 13 İLÇESİYLE MUĞLA BİR BÜTÜN OLARAK TEMSİL EDİLECEK”

Ulusal ve uluslararası fuarlarda Muğla’nın ilçelerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında toparlanarak bir bütün olarak temsil edileceğinin altını çizen Aras, “Mütevazı insanlarız, bizler halk çocuklarıyız. O yüzden zaten bizim anlayışımız, zihniyetimiz hümanist. Biz hiç kimseyi birbirinden ayırmayız. Siyasi görüşüne göre, dinine, mezhebine, etnik kimliğine göre hiçbir ayrım olmayacak. Bu konuda Bodrum'a sorabilirsiniz. Acar başkanda duygulara sahiptir. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, kimseyi kayırmadan orada bir belediyecilik yapacağız. Ve aynı zamanda Bodrum'un turizm potansiyeli gücünü Büyükşehir Belediyesi'ne taşıyacağım. Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında ulusal uluslararası fuarların hepsinde bütün ilçeleri toparlayarak Muğla'yı bir bütün olarak temsil edeceğim. Londra fuarında, Moskova fuarında, Hollanda'da, Dubai'de ya da dünyanın neresinde olursa olsun her tarafta Muğla Büyükşehir çatısı altında on üç ilçe beraber kol kola omuz olacak” dedi.

“MUĞLA’NIN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK”

Hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmadan herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Aras, “Merkezi hükümet ilişkileri açısından hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü bizler artık zaten yerel yönetimler olarak merkezi hükümetin bir parçasıyız. Birileri bize öyle bakmasa da Falan diye böyle eee kıssalar da biz öyle bakmıyoruz. Ben kamuda da uzun yıllar görev yaptım. O yüzden bakanlık koridorlarını bilirim, nerede neye karar verilir hepsini çok iyi bilirim. Bodrum'un belediye başkanı olmanın da getirdiği bir potansiyel var. O da nedir? Bütün Türkiye hep merkezi hükümetin bütün temsilcileriyle, iş dünyasının en önemli temsilcileriyle, sanatından, kültürüne yurt içi, dışı bütün gelen giden insanlarla, herkesle iç içe içeydik. Şimdi o gücü alıp, o vizyonu Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne taşıyacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi kapalı bir kutu olmaktan çıkıp tamamen kapıları açık, yurt içi ve yurt dışına gerektiğinde Brüksel'de gerektiğinde Avrupa'nın göbeğiyle gerektiğinde Amerika'nın göbeğiyle temsil edilebilecek bir potansiyele sahip olacak. Çünkü Muğla’nın potansiyeli çok büyük. Ama şu anda o potansiyeli tam olarak yansıtamıyor. Bunu da yapacak olan bizleriz. Bizim kuşak açısından genç kuşaklarız. Dünya insanıyız. Kapımız herkese açık. O yüzden bu şekilde bir yönetim tarzını hep birlikte benimseyeceğiz ve Muğla'nın potansiyelini de dediğim gibi yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.