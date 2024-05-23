Ahmet Tuncay Karaçorlu son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu son yolculuğuna uğurlandı.
TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi kurucu başkanlarından Ahmet Tuncay Karaçorlu (62) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karaçorlu, dün Aliağa Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına, Karaçorlu’nun meslektaşları, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.
AHMET TUNCAY KARAÇORLU KİMDİR?
1962 yılında Gaziantep’te doğan ve Aliağa’da ikamet eden Ahmet Tuncay Karaçorlu, bilimsel çalışma alanlarının yanı sıra toplumsal örgütlenme ve çevre katliamına karşı yaptığı çalışmalarda aktif görev aldı. Yükseköğretimi sonrası TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin kuruluş çalışmalarında ve yönetiminde yer alan Karaçorlu, birçok platformun da sözcülüğünü üstlendi.
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