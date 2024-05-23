Ahmet Tuncay Karaçorlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:17
Ahmet Tuncay Karaçorlu son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi kurucu başkanlarından Ahmet Tuncay Karaçorlu (62) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karaçorlu, dün Aliağa Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına, Karaçorlu’nun meslektaşları, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

AHMET TUNCAY KARAÇORLU KİMDİR?

1962 yılında Gaziantep’te doğan ve Aliağa’da ikamet eden Ahmet Tuncay Karaçorlu, bilimsel çalışma alanlarının yanı sıra toplumsal örgütlenme ve çevre katliamına karşı yaptığı çalışmalarda aktif görev aldı. Yükseköğretimi sonrası TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin kuruluş çalışmalarında ve yönetiminde yer alan Karaçorlu, birçok platformun da sözcülüğünü üstlendi.


İzmir haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsmail Kartal: 'Pazar günü şampiyon olacağız'

İsmail Kartal: 'Pazar günü şampiyon olacağız'
Şevval Sam’ın Ru galasındaki tarzı gündem oldu

Şevval Sam’ın Ru galasındaki tarzı gündem oldu
Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay'dan Esra Dermancıoğlu'na cevap

Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay'dan Esra Dermancıoğlu'na cevap
Sultangazi’de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Sultangazi’de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı
En hamarat 4 kadın burcu: Bu burçların ellerinden her iş geliyor...

En hamarat 4 kadın burcu: Bu burçların ellerinden her iş geliyor...
MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.

MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur!

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur!
CHP’li Başarır’dan Osman Gökçek’e: Babanda da, sende de utanma yok

CHP’li Başarır’dan Osman Gökçek’e: Babanda da, sende de utanma yok