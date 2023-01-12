AKP’li başkan Zolan’dan yeni satış kararı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:26

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 13:33

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir kez daha kamu taşınmazlarının satışıyla gündeme geldi.

Geçen yıl 295 milyon lira borç ve faiz ödeyen AKP’li Zolan, mülkiyeti belediyeye ait toplam 72 dönüm büyüklüğünde 5 ayrı kamu taşınmazını yaklaşık 606 milyon lira bedelle satacak.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi sınırlarında kalan ve 1,45 emsal imar hakkına sahip, gelişme konut alanında kalan altın değerindeki araziler için 26 Ocak tarihinde ihale yapılacak. Belediye encümeni tarafından yapılacak ihalenin ardından teklifler değerlendirmeye alınacak.

Geçen Temmuz ayında İYİ Parti ve CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına ve sundukları ret oylarına karşın Zolan, AKP’li ve MHP’li üyelerin oyları ile Pamukkale, Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde toplam 51 kamu taşınmazının satışı için onay almıştı.