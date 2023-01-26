Alaşehir kütüphanesine ve aydınlanma evine kavuştu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:51

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:51

Hayatını kitaplara adayan emekli öğretmen Recai Şeyhoğlu’nun öncülüğünü yaptığı ‘Rasime - Recai Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri’nin son halkası Alaşehir’de açıldı. toplam 4255 kitaplı Öner Yağcı Edebiyat Tarihi Kütüphanesi ve Erol Toy Kütüphanesi ile ‘Feyza Hepçilingirler – Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi’’nin açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İsmail Çalışkan, CHP Manisa Milletvekili aday adayı Semih Balaban, Recai Şeyhoğlu, karikatürist- yazar Hasan Efe, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu, ilçede kurduğu kitaplıklarla tanınan emekli Albay Hasan Zeki Sungur ve yurttaşlar katıldı.

56. KÜTÜPHANE ALAŞEHİR’E

Açılışta konuşkan başkan Öküzcüoğlu, kütüphane ve aydınlanma evi ile Alaşehir’in önemli bir kültür mekânına sahip olduğunu, bundan böyle çocukların ve gençlerin bu olanaktan yararlanacağını belirtip yaşamını kütüphaneciliğe ve aydınlanmaya adayan Recai Şeyhoğlu’na teşekkür etti.

Yurt çapında 54, Belçika’da bir olmak üzere toplam 55 tane kütüphane yaptıran Şeyhoğlu, “İyi ki 11 Ekim 2022’de Başkan Öküzcüoğlu ile tanışmış ve görüşmüşüm. Başkanın talimatıyla yaşanan gecikme telafi edildi ve sonunda bugün açılışı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bizi bu topraklarda kütüphane açmaya yönelten emekli Albay Hasan Zeki Sungur’a o günlerin CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’a ve bize ev sahipliği yapan değerli başkana teşekkür ediyorum” dedi. Semih Balaban da yaptığı konuşmayla başkana ve Şeyhoğlu’na teşekkür ederek kütüphanenin ve aydınlanma evinin Alaşehirlilere hayırlı olmasını diledi.

Davetliler açılış sonrasında ilçe halk kütüphanesini, St. Jean Church, Yıldırım Beyazıt Camisi gibi Alaşehir için simge olan kurum ve yapıları ziyaret etti.

YENİ KÜTÜPHANELER AÇILACAK

Recai Şeyhoğlu, önümüzdeki günlerde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde ‘Kemal Nehrozoğlu - Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi ve Kütüphanesi’, İzmir’in Bayındır ve Konak’a birer tane ‘Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi’ açacağını bildirdi.