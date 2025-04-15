Alaşehir’in su sorunu çözülüyor
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kentin su sorununun çözümü için Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ heyeti ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, “Alaşehir ilçemizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Kentin su sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve MASKİ İlçe Şefliği’ni ziyaret etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
“ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
Alaşehir merkez ve kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına tüm ekiplerimiz ile birlikte seferber olma gayreti içerisindeyiz. Alaşehir ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizde devam eden çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yürütülen çalışmalar hakkında tüm gerekli istişareleri ve incelemeleri yerinde yaparak, çözüme kavuşturmak adına tespitlerimizi gerçekleştirdik. Alaşehir ilçemizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tarlada kilosu 15 TL
- CHP birinci, fark açık!
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Mahfi Eğilmez'den altın değerlendirmesi!