Alaşehir’in su sorunu çözülüyor

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:15

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:15

Kentin su sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve MASKİ İlçe Şefliği’ni ziyaret etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

“ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”

Alaşehir merkez ve kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına tüm ekiplerimiz ile birlikte seferber olma gayreti içerisindeyiz. Alaşehir ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizde devam eden çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yürütülen çalışmalar hakkında tüm gerekli istişareleri ve incelemeleri yerinde yaparak, çözüme kavuşturmak adına tespitlerimizi gerçekleştirdik. Alaşehir ilçemizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.