Alaşehir'in üzümü dünyaya tanıtılıyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:54

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:54

Manisa Alaşehir’de düzenlenen "Çeşitli Üzüm Festivali", ilçede vatandaşları bir araya getirerek renkli etkinliklerle dolu bir üç gün geçirdi. Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, bölgenin zengin üzüm çeşitleri tanıtıldı. Festival boyunca mahalle esnafı stantlar kurarak ürünlerini sergiledi ve satış yaptı.

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, sevilen sanatçı Özlem Özdil'in sahne almasıydı. Yaklaşık iki saat boyunca Alaşehirlilere coşkulu anlar yaşatan Özdil, şarkılarıyla festivalin atmosferini renklendirdi. Özdil'in yanına gelen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Talat Postacı, sanatçıyı kutlayarak ona destek verdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivalin düzenlenmesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaptıklarını belirtti. Sultaniye üzümünün tanıtımının yanı sıra, alternatif üzüm çeşitlerinin de tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti. Başkan Öküzcüoğlu, festivalin sponsoru DOĞ-SAN-PA sahibi Mehmet Doğan'a da teşekkür etti.

Gece boyunca havai fişek gösterileri de yapıldı. Ayrıca, Yeşilyurt Mahallesi'nin geçmiş dönem belediye başkanlarına plaket takdim edildi. Alaşehir Belediye Başkanı ve çevre ilçe belediye başkanları, Özlem Özdil’in şarkılarına eşlik ederek sahneye çıkıp oyun oynamalarıyla geceye renk kattılar. Festivale katılanlar, unutulmaz anılarla dolu bir etkinlik yaşamanın keyfini çıkardı.