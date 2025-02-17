Altınordu’da köklü revizyon

Yayınlanma: 17.02.2025 - 08:50

Güncelleme: 17.02.2025 - 08:50

Türk futbolunun yetiştirici özellikli altyapıya verdiği önemle ve organizasyonuyla bilinen kulübü Altınordu, pandemiden sonraki küçülme sürecini bir adım ileriye taşıyarak köklü bir değişime gitti. Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra U14, U15 ve U17 yaş kategorilerindeki takımları da akademi liglerinden çekildi. Son olarak U17 oyuncularının tamamıyla profesyonel sözleşme imzalayan Altınordu’nun bu yönelimi aslında son atılan adımın habercisiydi. Bu radikal kararın ardında, geçtiğimiz aylarda Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının da etkili olduğu kulübün sosyal medyasından belirtildi. Başkan Özkan, bu olayın ardından yatılı oyuncu barındırmama kararı alarak, kulübün altyapı sisteminde köklü bir değişime gitti.

FB VE GS, ALTINORDULU GENÇLERİ HAVADA KAPTI

Altınordu’nun altyapıdan çekilmesiyle birlikte birçok yetenekli futbolcu farklı kulüplerle anlaşma sağladı. Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra, U14 ve U15 kategorilerinde forma giyen milli futbolcuların büyük bölümü FB’ye transfer oldu. Bazı Altınordulu oyuncularla da GS anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi ile de temas edilse de bu kulüp İzmir ekibinden futbolcu transfer etmeme kararı aldı. Altyapıdan ayrılan genç oyuncuların transferlerinde bonservis bedeli talep etmeyen Altınordu, futbolcuların gelecekteki transferlerinden yüzde 50 pay alacak şekilde sözleşmeye madde ekledi.

ÖZKAN, DARALMAYA VE KÜÇÜLMEYE GİTTİ

Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli oyuncuları keşfederek yatılı koşullarında mükemmel tesislere sahip altyapısında yetiştiren Altınordu, bu yeni süreçte yalnızca İzmir bölgesinden futbolcu yetiştirme kararı aldı. Kırmızı-lacivertliler, bunan böyle sadece itibarıyla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yoluna devam edecek. Altınordu Futbol Okulları ise ülke genelinde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Türk futboluna kazandırdığı ve A, Ümit ve bütün kategorilerdeki milli yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Altınordu, geçmişte Türkiye şampiyonlukları kazanmanın yanı sıra UEFA Gençlik Ligi'nde de ülkemizi temsil etmişti. Ancak yeni stratejisiyle, bundan sonra yalnızca bölgesel altyapı faaliyetlerine odaklanacak.

YENİ ÇAĞLAR VE CENGİZ’LER YETİŞMEYİNCE…

Çağlar, Cengiz gibi Avrupa’nın önemli liglerinde ve kulüplerinde ve A Milli Takım’da top koşturan oyuncuları yetiştiren Altınordu’da küçülme adımları pandemi ve ardından gelen ekonomik krizle birlikte başlamıştı. Özkan’ın stratejisi, her yıl en az iki oyuncuyu Avrupa’nın önemli liglerine göndererek özkaynak sistemini ve alt yapıyı ayakta tutmaktı. Ancak pandemi ve ekonomik kriz Özkan’ın planlarını hayata geçirmesine engel oldu.

KIRMIZI LACİVERTLİLERDE HEDEF 1. LİG

Öteyandan, Altınordu A Takımı bu sezon oynadığı 2. Lig’deki grubunda 53 puanlı lider Sarıyer’in 9 puan gerisinde ve 44 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Kırmızı lacivertliler ikinci sıradaki 49 puanlı Petrolspor’un ise 5 puan gerisinde. Altınordu’yu ligin ilk yarısında Olcay Şahan çalıştırdı. İkinci yarıda ise teknik direktör olarak takımın başına Ersan Parlatan getirildi. Şeytanlar’ın hedefi bu sezon doğrudan ya da olamıyorsa play-off’tan yeniden uzun yıllar oynadığı ve üç sezon önce de play-off finaline kalarak Süper Lig’in eşiğinden döndüğü 1. Lig’e çıkmak.