Maurizio Sarri'den Guendouzi tepkisi: 'Daha iyisinin maliyeti 80 milyon Euro'

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, satılmasını kesin bir dille reddetmesine karşın Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye gönderilmesine Verona maçı sonrası basın toplantısında tepki gösterdi.

"Böylesini hayatımda hiç yaşamamıştım" diyen Sarri, "Yeni transferleri çok az gördüm. Ratkov iki antrenman yaptı, Taylor ise bir antrenman yaptı. Kariyerimde ilk kez, amatör takımlarım da dahil olmak üzere, sadece bir antrenman yapmış bir oyuncuyu ilk kez oynatıyorum, Serie D'de bile böyle bir şey yaşamamıştım. Bu, yaşadığımız ve kısmen şu anda da yaşamaya devam ettiğimiz zorlukları gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "Şu anda sadece hislerim var, çok az gördüğüm oyuncular hakkında kesin yargılara varmak küstahlık olur. Hislerim olumlu çünkü ikisi de kendilerini hazır hissediyorlar, bunu hemen gösterdiler. Onları en iyi şekilde takıma dahil etmek için, güçlü ve zayıf yanlarını hızlı bir şekilde anlamaya çalışmalıyım" dedi.

BAŞKAN LOTITO'NUN SÖZLERİNE CEVAP

Başkan Lotito'nun "Teknik direktörün oyuncuların isimlerini değil, özelliklerini belirtmesi gerekir" sözleri hatırlatılan Sarri, "Bazı mevkilerde söylediğim kriterlere daha yakın olabilirler, diğer pozisyonlarda ise hiç yakın değiller" cevabını verdi.

SARRI'YE GUENDOUZI SORUSU

"Yeni bir orta saha transferi hangi özelliklere sahip olmalı; Guendouzi gibi mi yoksa daha teknik bir oyuncu mu?" sorusuna İtalyan teknik adam, "Nitelik ve niceliğe sahip, biraz da gol atan bir oyuncu isterim. Sanırım Guendouzi'den daha iyisinin maliyeti 80 milyon Euro civarında olur" cevabıyla basın toplantısını noktaladı.