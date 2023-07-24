Aşıklar, Veysel aşkına Bornova’da buluştu
Ünlü Halk Ozanı ve Şair Aşık Veysel, Bornova’da düzenlenen konserde anıldı. Büyük beğeni toplayan konserde Aşık Veysel türkülerinin yanısıra Türk Halk Müziği’nin seçme eserleri de seslendirildi.
Bornova Belediyesi ile Anadolu Aşıklar Derneği Halk Ozanı ve Şair Aşık Veysel’i düzenledikleri konser ile andı. Ümit Mahallesi’nde gerçekleşen konserde Anadolu'nun dört bir yanından gelen sanatçıların katıldı. Etkinliğe Türk Halk Müziği tutkunu yurttaşlar büyük ilgi gösterirken Aşık Veysel’e ait eserlerin yanısıra farklı yörelere ait türkülerin seslendirildi. Konserde aşık atışmaları da yapılırken keyif dolu anlar yaşandı. Saz ustaları hem çalıp hem söylerken onlara vatandaşlar da eşlik etti.
12 AŞIK SAHNE ALDI
Etkinlikte; Turgut Yılmaz, Celal Bulut, Ensar İpek, Ender Bal, Kenan İnkayalı, Bedri Sinan Boz, Adem Demir, Köksal Topçu, Ahmet Araz, Hüseyin Soylu, Mehmet Divanoğlu ve Ali Dadaşoğlu olmak üzere 12 aşık sahne aldı.
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