Atatürk, 23 Nisan’ı Türk çocuklarına armağan etti

Yayınlanma: 23.04.2024 - 09:13

Güncelleme: 24.04.2024 - 09:18

Atatürk’ün, Samsun’a çıkıp Kurtuluş Mücadelesi ateşini yaktığı gün olan 19 Mayıs’ı, gençliğe “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı” olarak hediye etti. BMM’nin açılış tarihini de bayram olarak, ülkenin geleceği olan Türk çocuklara; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak armağan etmiştir. BMM’nin açılış süreci şöyle gerçekleşmiştir:

Ulus Meydanında günümüzde “Kurtuluş Müzesi” olan bu bina, I. Dünya Savaşı'nın son yıllarında İttihat ve Terakki Fırkası tarafından Numune Mektebi ve Kulüp olarak inşa edilmeye başlanmıştır. 20. Kolordu ve Ankara Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nin katkılarıyla BMM binası olması için yoğun çalışma yapılmıştır. Meclis kürsüsü Ankaralı maragozlar tarafından yapılmış, salonun aydınlatması için petrol lambası bulunmuştur. Milletvekili sıraları ise erkek öğretmen okulundan getirilmiştir.

İl Meclise; 52 asker, 42 idareci, 39 memur, 32 din adamı, 30 öğretmen, 16 sağlıkçı, 7 aşiret reisi, 1 de diplomat vardır, vekiller toplandıkça milletvekili sayı 390’a ulaşmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 Cuma günü saat 13.45'te toplanmıştır. Açılışı yapan en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Avcıoğlu, Başkanlık kürsüsüne çıktı ve konuşma yaparak Meclis'in ilk toplantısını açar:

“Bu Yüksek Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, kendi kendini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisini açıyorum” der.

Millî egemenliğe dayalı yeni Türk parlamentosunun adı da "Büyük Millet Meclisi" olarak konulmuştur. Bu ad herkesçe benimsenmiştir. Daha sonra Atatürk'ün tüm konuşmalarında yer aldığı şekliyle ve ilk kez 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde de yazılı olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi" (TBMM) adı kalıcılık kazanmıştır.

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TBMM, 24 Nisan 1920 tarihinde yaptığı ikinci toplantısında Mustafa Kemal Atatürk'ü meclis başkanlığına seçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, kendi öncülüğünde kurulan TBMM'nin başkanlığını Cumhurbaşkanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürmüştür. Meclis Başkanı Mustafa Kemal, Meclis açılış konuşması çok uzundur, son sözleri günümüzü çok ilgilendirmektedir;

“Bugün, Meclis’imizin oylarında belirmiş olan millî görevim, yeteneğimin çok üstünde olduğunu görüyorum. Bu görevi; şahsım için bir gaye değil, beraber giriştiğimiz ulvi amaçları elde etmek için milletin bana verdiği bir görev olarak kabul ediyorum. Bu dakikadan itibaren teklif ediyorum; ‘Derhal memleketin geleceğini üzerinize alınız. Meclis’in tüm anlamıyla sorumlu olması gerekir. Millet bizi ancak bunun için gönderdi; bizi buraya beş kişinin eline milleti terk edelim, diye göndermemiştir.’” Haydi, Atatürk’ün özlediği bir ülke olma dileğimle...

Güzel günlere

23 Nisan 2024

Ahmet Gürel