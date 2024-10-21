Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:27

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:27

Falih Rifkı Atay, Atatürk’ün çocuk sevgisini anlatıyor;

“Atatürk, çocuklan çok severdi. O’nun dilinde çocuk, sevgi demekti. Sevdiklerine, hangi yas¸ta olursa olsunlar, çocuk diye seslenirdi. Kendisinin çocugˆu olmamıs¸tı; bundan dolayı vakit vakit iç acısı duymus¸ mudur bilmiyorum ama dogˆrusu ben buna hiç de ihtimal vermiyorum; bütün Türk yavruları, O’nun öz çocukları gibiydi. O, bu yavrulara öylesine gönül vermis¸, onlar, O’na öylece candan bagˆlanmıs¸lardı. Dünyada böyle bir mutlulugˆa eris¸mis¸ kaç insan vardır ve böyle bir insanın yüregˆinde öyle bir üzüntü nasıl yer tutabilir.

Atatürk’ün yanından hiç ayırmak istemedigˆi, s¸ips¸irin bir çocuk vardı; Ona kendisi “Ülkü” adını vermis¸ti. Ülkü, çocuklara kars¸ı besledigˆi derin ilgiyi ne kadar yerinde, ne güzel belirten bir isim.

Küçük Ülkü’yü sık sık Çankaya’daki evine getirirdi. Henüz yürümeye, birkaç yarım yamalak kelime ile konus¸maya bas¸lamıs¸ olan bu çok sevimli, hareketli yavruyu kucagˆına alır, kendisi ile saatlerce mes¸gul olurdu.

Bir gün yanına girdigˆim zaman, onu yine Büyük Adam’ın kucagˆında bulmus¸tum; s¸akalas¸ıyorlardı. Çocuk katıla katıla gülerek O’nun altın saçlarını çekiyor, burnuna yapıs¸ıyor, ara sıra yumak elleriyle yüzüne küçük küçük tokatlar indiriyordu.

Evet, O, Samsun’a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919 gününü, gençlere emnet etti.

23 Nisan 1920 günü TBMM’yi açar, o günü de Türk çocuklarına hediye etti.

29 Ekim 1923 günü, Cumhuriyet’i ilan etti ve tüm Türk gençliğine “Cumhuriyet’i koruma ve muhafza görevi verdi.

Cumhuriyet 101 yaşına girdi, temeli sağlam atılan Cumhuriyet, “Nutuk”ta gençlere verilen görev gereği dim dik ayaktadır.

Cumhuriyetin 101. Yılı kutlu olsun.

21 Ekim 2024

Ahmet Gürel