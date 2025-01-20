Atatürk’ün, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaretleri

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

Atatürk, Fenerbahçe Spor Kulübü, 1918-1934 yılları arasında ile sekiz kez ziyarete etmiştir.

Bu zaman aralığında; Fenerbahçe tarihinin en acı felaketlerinden biri olan Kuşdili yangını ile kulüp yüzleşti. İlk ulusal futbol şampiyonluğunu kazandı. Atatürk’ün maçını izlediği tek kulüp takımı olarak, 1925’te Atatürk’ün idealleri için sahada yerini aldı. Atatürk de kulüp binası yandığında Fenerbahçe’nin yanındaydı. Kulüp, stadına onun imzası ile sahip oldu.

Mustafa Kemal Paşa, 3 Mayıs 1918 tarihindeki Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyareti öncesinde Mektepliler İdman Bayramı’nı izlemek için Fenerbahçe Stadı’nda yerini almıştır.

Doksanlı yıllarda, kulübün kuruluş günü olarak onun kulübü ziyaret günü olan 3 Mayıs’ı kabul etmiş, Fenerbahçe’nin doğum günü olarak kutlamaya başlamıştır.

Mustafa Kemal Paşa, kulüpten Fenerbahçe’nin bir futası yani yarış teknesiyle ayrılmadan önce kulübün anı defterini imzalayacaktır. Ziyaret ile ilgili detayları öğrendiğimiz Münir Nurettin Selçuk’un Atatürk’e uzun yıllar sonra bu ziyareti hatırlatması ve kendisinden karşılık görmesi Fenerbahçe tarihi için en az ziyaret günü kadar anlamlı bir detaydır.

Mustafa Kemal Paşa Fenerbahçe hatıra defterinin 14. sayfasına şu satırları yazmıştır:

“Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafta takdir edilmiş olan çalışmalarının tesirlerini işitmiş, bu kulübü ziyaret ve emeği geçenleri tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin gerçekleşmesi ancak bugün nasip olmuştur. Takdir ve tebriklerimi buraya yazmakla övünüyorum.”

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919 tarihinde Millî Mücadeleye liderlik etmek için ayrıldığı İstanbul’a, 8 sene sonra, 1 Temmuz 1927’de döndü. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 1 Temmuz 1927 tarihinde İstanbul’a geleceğini 2 Haziran 1927’de İstanbul Valiliğine bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in, 1 Temmuz 1927 tarihinde geldiği İstanbul’da, Fenerbahçe ile ikinci teması 5 Ağustos 1927 tarihinde gerçekleşmiştir. Fenerbahçe’nin, Cumhuriyet döneminde İstanbul’a ilk kez gelişinde Atatürk’ü karşılaması; kulübün Atatürk’e duyduğu sevginin göstergesidir.

Fenerbahçe yönetimi kulübün 26.kuruluş yıldönümü için inşası tamamlanan Fenerbahçe Stadında çeşitli etkinlikler düzenlemişti. Bu etkinliklerden en önemlisi sembol futbolcusu Zeki Rıza Sporel’in jübile maçıydı. Fenerbahçe, Sporel’in jübilesinde Avusturya’nın Wien takımı ile karşı karşıya gelecekti. Bu maç ile beraber Türk, Yunan ve Avusturyalı atletlerin yarışacağı bir atletizm müsabakası da programa dahil edilmişti. Ancak 1 Haziran 1934 tarihinin en önemli olayı Atatürk’ün Fenerbahçe’ye bıraktığı ikinci güzel hatıra Gazi Büstünün stada konulmasıydı. Fenerbahçe yönetimi kuruluş yıldönümü etkinliğinin programını gazetelere gönderdiği tebliğ ile kamuoyuna şu şekilde duyurmuştu:

ATATÜRK’ÜN FENERBAHÇE’YE VEDASI

Nitekim tıpkı 1927’de olduğu gibi 1936’da da İstanbul’a geldiğinde ilk ziyaret ettiği yerlerden biri Fenerbahçe olmuştu.18 Mayıs 1936 tarihinde İstanbul gazeteleri “Reisicumhur Atatürk dün şehrimizi şereflendirdiler” manşetiyle çıktı. Atatürk’ün, yanındakilerle beraber Fenerbahçe semtini de ziyaret ettiği, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ’ın da heyette olduğu haberlerde yer alıyordu. Ziyarette Atatürk’ün yanında olanlardan biri de manevi evladı Ülkü idi.

Fenerbahçe’de yaklaşık olarak 3 saat vakit geçiren, son olarak Şükrü Kaya’nın köşkünde dinlenen Atatürk, kendisini bekleyen Kalamış vapuru ile saat 16.30’da Dolmabahçe sarayına hareket edecerek, böylece büyük kurtarıcı Fenerbahçe’ye veda edecektir.

20 Ocak 2025

Ahmet Gürel