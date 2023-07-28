Atık toplayanlara aqua park ücretsiz
Çeşme Belediyesi hem plastik atık kullanımını azaltıp hem de çocukların yüzünü güldüren uygulamayı bu yıl da sürdürüyor. 200 adet geri dönüşüm malzemesini getiren çocuklara ebeveynleriyle beraber Aqua parkta ücretsiz giriş bileti verilecek.
Çeşme Belediyesi, plastik atık kullanımını azaltmak için geçen yıl hayata geçirdiği projeyi yeniden başlattı. 200 adet geri dönüşüm malzemesini (cam/pet şişe, metal içecek kutusu, getiren 5-15 yaş arasındaki çocuklara bir ebeveynleriyle birlikte aqua parkta ücretsiz giriş bileti veriliyor.
Plastik atıksız kent olma yolunda ciddi adımlar atan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Sürdürülebilir bir geleceği ancak çevreye duyarlı nesillerle kurabiliriz. Geri dönüşümün önemini çocuklarımıza aktarmak için yaz aylarında eğlenceli bir kampanya yapıyoruz. 200 adet geri dönüşüm malzemesi getiren çocuklarımız ebeveynleriyle birlikte keyifli bir gün geçiriyor. Haydi çocuklar gelecek sizin ellerinizde güzelleşecek” dedi.
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