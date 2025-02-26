Avrupa’daki milliyetçilik İzmir’de konuşulacak

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi, AB Uzmanı ve Kanal Avrupa Programcısı Erdal Tekin’in katılımıyla Avrupa’da yükselen milliyetçilik üzerine bir panel düzenleyecek.

Avrupa’daki milliyetçilik İzmir’de konuşulacak
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.02.2025 - 07:29

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi “Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik ve Aşırı Sağ Politikaların AB ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı panel düzenleyecek.

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 28 Şubat Cuma günü saat 18.00 yapılacak panelde SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur’un yönlendiriciliğinde Siyasal İletişimci, AB Uzmanı ve Kanal Avrupa Programcısı Erdal Tekin konuk olacak.


Etiketler: #Sosyal Demokrasi Derneği
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