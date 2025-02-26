Avrupa’daki milliyetçilik İzmir’de konuşulacak
Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi, AB Uzmanı ve Kanal Avrupa Programcısı Erdal Tekin’in katılımıyla Avrupa’da yükselen milliyetçilik üzerine bir panel düzenleyecek.
Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi “Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik ve Aşırı Sağ Politikaların AB ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı panel düzenleyecek.
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 28 Şubat Cuma günü saat 18.00 yapılacak panelde SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur’un yönlendiriciliğinde Siyasal İletişimci, AB Uzmanı ve Kanal Avrupa Programcısı Erdal Tekin konuk olacak.
Etiketler: #Sosyal Demokrasi Derneği
En Çok Okunan Haberler
-
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!