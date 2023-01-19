Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan çocuklar sürpriz

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:11

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 15:11

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ara tatile girecek çocuklar için sürpriz hazırladı. “Hepimiz Biriz!” adlı oyunun Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Ara tatile girecek olan çocuklara karne hediyesi olarak oyun öncesinde yüz boyama etkinliği ve oyun sonrasında balon dağıtımı da yapılacak.

Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı Umut Serdar Kaya’nın yönettiği ve çocuklardan büyük beğeni toplayan oyun, 22 Ocak’ta saat 12.00’de ve saat 15.00’te Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Oyunun ücretsiz biletleri Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden ve oyun öncesinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’ndan temin edilebilir. Sahnelenmeye devam edilecek olan oyun 22 Ocak Pazar günü saat 12.00 ve saat 15.00’te, 25 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te ve 1 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te çocuklarla buluşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları oyunu izlemeye ve ara tatili kutlamaya davet etti.