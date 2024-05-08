Aydın’da ders zili fidanlıkta çaldı

Aydın’da Efeler Cumhuriyet İlkokulu’nun öğrencileri ve öğretmenleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki fidanlıkta hem fidan dikmeyi hem de bitkilerin gelişim süreçlerini yerinde öğrendi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:47
Aydın’da ders zili fidanlıkta çaldı
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Çocukların kişisel gelişimleri için kent genelinde çeşitli faaliyetler düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ilkokul öğrencilerini Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan fidanlıkta misafir etti. 

Öğrenciler, derslerini toprağa ve bitkilere dokunarak yaptı. Bir taraftan fidan dikimini öğrenen çocuklar, bir taraftan da fidanların gelişim süreci, serada yetişen bitkiler ve yetişme koşulları konularında eğitim aldı, doğayı korumak konusunda bilinçlendi. Minik öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişim sürecinde toprağın ve doğanın önemine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.


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