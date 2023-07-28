Aydın’da korkutan yangın
Aydın’ın İncirliova ilçesinin Karabağ mevkisinde bir zeytinlikte çıkan yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına aldı.
Aydın’ın İncirliova ilçesinin Karabağ mevkisinde bir zeytinlikte henüz bilinmeyen bir nedene çıkan yangın korkuttu. Öğle saatlerinde yurttaşlardan gelen ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hızlı bir şekilde yangın bölgesine intikal etti. Yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Son günlerde çıkan arazi yangını sayısında belirgin bir yükseliş olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.
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