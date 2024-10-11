Balçova kadın ve çocuk cinayetlerine “dur” dedi

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:58

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:58

Balçovalılar, son günlerde artan kadın ve çocuk cinayetlerine Ata Caddesi’nde gerçekleştirdikleri yürüyüşle tepki gösterdi. CHP Balçova İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte “Kadına kalkan eller kırılsın”, “Kadın, Yaşam Özgürlük”,”İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” ve “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” şeklinde sloganlar attı.

Yurttaşların balkonlardan da destek verdiği yürüyüşe, CHP İl Başkanı Şenol Arslanoğlu, CHP İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve eşi Ayşegül Yiğit de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşte CHP İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Melike Dikmen, ilçe başkanlığı adına hazırlanan metni okudu. Dikmen, şunları söyledi: “Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, bugün burada, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Her geçen gün, maalesef yeni bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Bizler CHP Balçova İlçe Örgütü olarak, bu vahşeti durdurmak ve sesimizi duyurmak için buradayız. Kadınların ve çocukların yaşam hakkı, hiçbir gerekçe ile ihlal edilemez. Ancak ne yazık ki, ülkemizde her yıl onlarca kadın ve çocuk, erkek şiddetiyle katlediliyor. Bu bir kader değildir! Devletin, kadınların yaşam haklarını güvence altına almak için daha güçlü önlemler alması gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılarak, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin artış göstermesi asla tesadüf değildir.”

“KORUMAK İÇİN POLİTİKA GELİŞTİRİLMELİ”

Kadınların korunması ve yaşatılması için etkin politikaların yürürlüğe konması gerektiğini ifade eden Dikmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yargı ve kolluk kuvvetleri bu konuda kararlı bir şekilde hareket etmelidir. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz: Kadın ve çocuk cinayetlerini durdurmak devletin asli görevidir! Eğitimden, hukuki yaptırımlara kadar her alanda topyekûn bir mücadele başlatılmalı ve kadına şiddet sıfırlanmalıdır. Bizler CHP Balçova İlçe Örgütü olarak, her zaman kadınların yanındayız ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kadınların hayatlarını korumak ve gelecekte bu acı haberlerle karşılaşmamak için tüm yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz. Şiddete karşı susmuyoruz! Kadın ve çocuk cinayetlerini durdurmak için buradayız! Sesimizi yükseltiyoruz çünkü biliyoruz ki, sustukça sıra bize gelecek! Ayrıca, 10 Ekim’de barış çağrısıyla bir araya gelip Ankara’nın göbeğinde haince katledilen barış gönüllülerimizi saygı ve özlemle anıyoruz.”