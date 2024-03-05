Başkan adayı Eşki'nin babası proje tanıtım toplatısında fenalaştı

CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki'nin babası İdris Eşki (71), Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eşki'nin Proje Tanıtım Toplantısında fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından İdris Eşki'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ANKA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:49
Başkan adayı Eşki'nin babası proje tanıtım toplatısında fenalaştı
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CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki'nin babası İdris Eşki (71), Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eşki'nin Proje Tanıtım Toplantısında fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından İdris Eşki'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki'nin babası İdris Eşki (71), Bornova Kültür Merkezi'nde, Başkan Adayı Ömer Eşki'nin Proje Tanıtım Toplantısı sırasında fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Eşki'nin heyecandan şekerinin düşerek fenalaştığı, durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Babasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından bilgi veren Ekşi, "Güçlü Bornova için Proje Tanıtım Toplantımız, salondaki babam İdris Eşki'nin rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırılması sonucu yakın bir tarihte tekrar yapılmak üzere ertelenmiştir. Babam İdris Eşki'nin sağlığı iyi olup, kontrol amaçlı hastane bulunmaktadır. Güçlü Bornova yolculuğumuzdaki tüm yoldaşlarımızın iyi dilekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


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