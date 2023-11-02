Başkan Aras’tan Bodrumlulara internet müjdesi

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:06

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:06

Bodrum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ilçedeki vatandaşların bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak amacıyla ücretsiz internet hizmeti ağı genişletildi. Acil durumlarda iletişimi kolaylaştırmak, turizme katkı sağlamak ve sosyal etkileşimi artırmak amacıyla yapılan çalışmalarda, kamusal ortak kullanım alanlarında ücretsiz, 100 Mbps hızında ve simetrik internet hizmeti vatandaşlara sunuldu.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Ahmet Aras, “Hayatın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan internet erişiminden ücretsiz olarak yararlanabilmeniz için, Belediyemizin Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Bodrum’a kazandırılan “BODRUM_BELNET_Free” isimli kesintisiz, kotasız, ücretsiz ve 100 Mbps hızındaki simetrik internet hizmetimizin tüm Bodrum’da kullanıma açılması çalışmalarımız, başarıyla devam ediyor. İlk olarak şehir merkezini kapsayan altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından; Bitez sahili, Ortakent sahili, Turgutreis meydan ve park alanı ile Yalıkavak sahili ve meydanındaki altyapı çalışmalarımız da tamamlandı ve ücretsiz internet erişimi, kullanımıza açıldı. Güle güle kullanın” ifadelerini kullandı.