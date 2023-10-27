Başkan Arda: Kadınlar ayağa kalkın, Cumhuriyete sahip çıkın

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:30

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:30

İzmir’de Gaziemir Belediyesi’nin, Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. yılında düzenlediği ve dört gün sürecek kutlama etkinlikleri “Allahaısmarladık Cumhuriyet” oyununun sahnelenmesiyle başladı. Tiyatro Tatavla oyuncuları, Selim İleri’nin kaleme aldığı oyunu Eraslan Sağlam yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi. Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde kendi hayatlarından, kişisel özlemlerinden, düşlerinden vazgeçmiş, düşlerini feda etmiş dört kadın Halide Edip, Afife Jale, Latife, Fikriye’nin hikâyelerinin anlatıldığı oyun, izleyenleri tarihi bir yolculuğa çıkardı. Tarihi karakterler üzerinden Türk kadının özgürlük mücadelesine şahit olan seyirciler oyun sonunda göz yaşlarına hakim olamadı.

“BİZ VARIZ, O ÇİÇEKLERİ SOLDURMAYIZ”

Oyunun sonunda sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “10. Yıl Marşı’nı tam 90 yıldır çok büyük coşkuyla okuyoruz. Peki neden o kadar coşku var o marşta hiç düşündünüz mü? Çünkü cumhuriyetin kazanımlarını, 10 yılda yaşarak çok iyi anlayan insanlar o kadar güzel kutlamışlar ki, aradan geçen 90 yıla rağmen o marştaki coşku halen yüreğimize dokunuyor. Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri kadınlara hak ettiği değeri vermek. Bugün en çok kadınların sesi çıkması gerekiyor. Kadınların ayağa kalkarak cumhuriyete sahip çıkmaları gerekiyor. 10. yılda marş besteleyen bu ülke 100. yıla sessiz sakin giriyor. Ama burada biz varız. İzmir’in dağlarındaki çiçekleri soldurmayacağız” diye konuştu.

Oyuncuların ve izleyicilerin hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı seslendirmesiyle etkinlik son buldu.