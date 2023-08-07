Başkan Arda'dan Gaziemirli öğrencilere sürpriz hediye

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:51

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:51

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi’nde kültür, sanat ve spor kurslarıyla çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Gaziemir Belediyesi, eğitim alanında da öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Belediye, okul hayatına başlayacak çocuklara, içerisinde kalem, defter, boya çeşitleri gibi kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantası hediye edecek. İlçedeki devlet okullarında eğitim görecek öğrenciler, 27-28 Ağustos tarihlerinde öğrenci belgelerini yanlarında getirerek Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndan çantalarını alabilecek.

ARDA: HEYECANINIZA ORTAK OLMAK İSTİYORUZ

Okula başlayacak çocuklara seslenen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Benim için, eğitim hayatınızın her anında sizlerin yanında olmak çok değerli. Yepyeni bir eğitim yılına başlarken, heyecanınızın yüksek olduğunu biliyorum. Öğrenmenin ve keşfetmenin büyülü dünyasına adım attığınız, ilkokulunuzun ilk gününde size küçük bir armağan vermek istiyoruz. Sizin bu heyecanınıza ortak olmak ve ailelerinize bir nebze olsun katkıda bulunmak için ilçemizdeki devlet okullarında ilkokula başlayan tüm birinci sınıf öğrencilerine okul çantası armağan ediyoruz. Çantamızın içine, kalem kutusu, resim defteri, kurşun kalem gibi okulda işinize çok yarayacak kırtasiye ürünlerini de ekledik. Sevgili çocuklar, sizler öğrenmenin keyfini çıkarın, yeni arkadaşlar edinin, yeteneklerinizi keşfedin ve büyük hayaller kurun. Biz Gaziemir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize güzel bir eğitim hayatı diliyorum” diye konuştu.