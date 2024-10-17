Başkan Denizli: Hep birlikte üreteceğiz

Yayınlanma: 17.10.2024 - 08:30

Güncelleme: 17.10.2024 - 11:40

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın üreticiler ile bir araya geldi. Germiyan Mahallesindeki kadın çiftçiler ile zeytin hasadına katılan Başkan Denizli, tarım üreticilerinin yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

“Kadın çiftçilerimiz sürdürülebilir tarımın ve yerel kalkınmanın en önemli aktörleridir. Kadınlarımızın emeği ve alın teri sofralarımıza bereket getirirken, tarımın geleceğini de şekillendiriyor. Çeşme Belediyesi olarak, her zaman çiftçimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kadınlarımızın tarımda daha güçlü bir şekilde yer alması, kadın kooperatiflerimizin kurulması ve gelişmesi konusunda da desteğimizi sürdürüyoruz. Hep birlikte üretmeye, büyümeye ve geleceğimizi daha sağlam temellere oturtmaya kararlıyız.”