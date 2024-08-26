Başkan Duman’dan üreticiye daima destek sözü

Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:41

Güncelleme: 26.08.2024 - 10:41

İzmir’in Buca Belediyesi, köyler bölgesindeki Kırklar Mahallesi’nde üretimi yapılan hırsız çalmaz kavununun tanıtımını yapmak için 1. Kırklar Kavun Festivali’ni düzenledi. Buca Kırklar Çevre ve Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivale İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda İzmirli katıldı.

ÇİFTÇİYE HER KOŞULDA DESTEK

Festivalin açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’nın değerlerini tüm Türkiye’ye tanıtmak, Buca’yı önce İzmir’de sonra tüm Türkiye’de daha iyi yerlere taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Üreticilerin kendilerinin baş tacı olduğunu ifade eden Başkan Görkem Duman, tüm zorluklara rağmen üretime devam eden çiftçilerin her koşulda yanında olacaklarını söyledi. Başkan Görkem Duman, sözlerine şöyle devam etti:

“Bereketli topraklardan sofralarımıza gelen, Buca’nın eşsiz tarımsal değerleri; üzümü, bardacığı, zeytini… Elbette ki kavunu… Tüm bu değerlerimizi unutmamak, unutturmamak bizim görevimizdir. Bu açıdan bugün burada üreticilerimiz ile beraber olmak bizler için çok kıymetlidir. Kırsalda kalan bu güzel köylerimizi yalnız İzmir değil, tüm Türkiye tanısın istiyoruz. Kavunumuzu tanısınlar bilsinler, bardacığımızı tanısınlar, üzümlerimizi, bağlarımızı tanısınlar, Buca’nın köylerindeki güzel insanları tanısınlar, üreticilerimizi tanısınlar istiyoruz. Çiftçimiz, ürünlerini satarken küçük bir coğrafyaya sıkışıp kalmasın istiyoruz. Daha çok üretsin, daha çok tüketiciyle buluşsun, daha çok kazansın istiyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin yegâne amacı da budur”.

EN İYİ KAVUN YETİŞTİRİCİSİ SEÇİLDİ

Kırklar Kavun Festivali’nde, yöresel sanatçılar Zeynep İlhan, Ömer Faruk Özcan, Mehmet Şekercioğlu, Kaan Güven ile Grup Laçin sahne aldı. Gün boyu keyifli dakikaların yaşandığı festivalde kurulan üretici pazarı da büyük ilgi gördü. Festivalde ayrıca, en iyi kavun yetiştiricisi yarışması yapıldı. Yarışmada, üreticilerden Hüseyin Sezer birinci, Rüveyde Akay ikinci, Ertuğrul Özçiftçi üçüncü olarak ödüllendirildi.