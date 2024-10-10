Başkan Karaca: Fethiye turizmde hak ettiği yeri alacak

Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:08

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:08

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı’na katılım sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte fuar açılışına katılan Karaca, fuarda sektör temsilcileri ile görüşme yaptı.

Başkan Karaca, “Fethiyemize daha fazla turist çekebilmek adına sektör temsilcileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Fethiyemizin sürdürülebilir turizmde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.