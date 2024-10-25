Başkan Karaca TUSAŞ Şehitleri için bayrak açtı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:11

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:11

Fethiye Belediyesi'nin öncülüğünde ve başta Türk Hava Kurumu ile Fethiye Ticaret Odası olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali muhteşem etkinliklerle 27 Ekim gününe kadar devam edecek.

Organizasyona 60 kadar ülkeden, 1500'den fazla yamaç paraşütçüsünün yanı sıra, dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katılıyor.

BAŞKAN KARACA: ŞEHİTLERİMİZ İÇİN…

Babadağ'dan büyük bir Türk bayrağı ile atlayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, TUSAŞ Tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden yurttaşlarımız için büyük bir Türk bayrağı açtı.

İniş yaptığı Belcekız sahilinde konuşan Karaca; “Ölüdeniz'in harika manzarasını paraşütle izlemek muhteşemdi. Ülkemizin hava sporları alanındaki en prestijli festivalinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl da geleneksel atlayışımızı gerçekleştirdik. Fakat dün çok üzücü bir haber aldık. Ben bugünkü atlayışı dün kaybettiğimiz 5 şehidimiz için gerçekleştirdim. Ölüdeniz’in güzelliğini gökyüzünden görmek herkese nasip olmaz. Ben istiyorum ki, tüm Fethiyeli yurttaşlarımız da buradan en az bir kere atlayış yapsınlar. Fethiye’mizin ve Ölüdeniz’in tanıtımına bu şekilde büyük destek veren tecrübeli pilotlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye’nin öncülüğünde Ölüdeniz'in ve Fethiye'nin daha da gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. Babadağ’dan Ölüdeniz’e, Belcekız’a uzanan ve gökyüzünde nefes kesen gösterilerle unutulmaz anlara sahne olan Festivalimizin bu yıl da kazasız, sorunsuz tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

27 Ekim gününe kadar yarasa adam ve alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterileri, Türk Hava Kurumu’nun yamaç paraşütü, mosquito, microlight, sıcak hava balonu gösterileri yapılacak.