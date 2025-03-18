Başkan Mutlu: Annelere destek olmaya devam edeceğiz

Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:28

Güncelleme: 18.03.2025 - 16:28

Açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilen Konak Belediyesi’nin ücretsiz sosyal hizmeti Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi, devam eden üç sınıfının yanı sıra saatlik olarak da hizmet vermeye başladı. Yeni başlayan hizmet kapsamında hafta içi, ihtiyaç duyan anneler çocuklarını kısa süreliğine Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ne bırakabilecek. Hafta içi (0232) 484 53 00 numaralı telefondan 2953 dahili hatta bağlanarak detaylı bilgi alınabiliyor.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, özellikle annelerden gelen talepleri dikkate alarak başlattıkları hizmetin, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da sağladığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Mahallelerimizde özellikle küçük yaşta çocuğu olan annelerle sohbetlerimizde, bizden talepleriniz nedir, diye sorduğumuzda çok sık aldığımız bir yanıt var. Gün içerisinde çocukların bakımından alışveriş yapmaya kadar her şeye koşturan anneler, kendilerine bir nebze nefes aldıracak bir zaman dilimi istiyor. Evin işi, düzeni, çocukların bakımı ve hane ile ilgili pek çok şey kadınların omuzları üzerinde. Biz, sayılarını giderek artırdığımız, çocuklarını güven içinde emanet edecekleri oyun evlerimizle annelerin yanındayız. Şimdi de Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evimize yeni bir işlev kazandırdık. Kadın dayanışmasına, annelere destek olmaya devam edeceğiz.”