Başkan Mutlu Kemeraltı için harekete geçti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:24

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:24

Konak’ta yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlediği mahalle gezilerini sürdüren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bir yandan da esnafla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Konak Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda sahaya inen Başkan Mutlu, esnafın istek ve taleplerine kulak verdi. Çarşı esnafının belirttiği sorunları ilgili makamlara ileterek takipçisi olacağını belirten Başkan Mutlu, düşen alım gücü nedeniyle işleri azalan esnafın ekonomi ile ilgili sitemlerini de dinledi. Esnaf ise göreve geldiği günden bu yana ilçeyi adım adım gezerek sorunları yerinde tespit ettiği ve daima halkın içinde olduğu için Başkan Mutlu’ya teşekkür etti.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Çarşıda yer alan dükkanları tek tek gezerek esnafla sohbet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Meclis üyelerimizle birlikte Kemeraltı Çarşısı’nda esnafımızı ziyaret ederek ekonomik durum hakkında değerlendirmelerini ve taleplerini ilk ağızdan dinledik. Ekonomik kriz, esnafımızı ayakta kalma mücadelesine zorluyor. Kemeraltı gibi kıymetli bir bölgenin ekonomik canlılığını yeniden kazanması, esnafımızın kalkınması ve tarihi dokusunun korunması için elimizden geleni yapacağız. Bu kıymetli çarşımızı dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnsanları yeniden buraya çekebilmemiz ve Kemeraltı’nı cazibe merkezi haline getirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.