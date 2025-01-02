Başkan Mutlu yeni yılı komşularıyla birlikte karşıladı
Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla hep bir arada olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yılı da komşularıyla birlikte karşıladı. Kılıç Reis Mahallesi’nde yaşayan Duruk ailesinin evine hediyelerle giden Başkan Mutlu, çocuklarla birlikte pasta keserek yılbaşı coşkularına ortak oldu.
Her zaman ilçe sakinleriyle iç içe olmayı ilke edinen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yılı da komşularıyla birlikte karşıladı. 2025’e sayılı saatler kala Kılıç Reis Mahallesi’nde oturan Necla ve İrfan Duruk çiftinin evine konuk olan Başkan Mutlu’ya, eşi Necip Mutlu ve Kılıç Reis Mahalle Muhtarı Filiz Sezer de eşlik etti. Evin en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesi düşünerek hediyeler takdim eden Başkan Mutlu’nun özellikle ilgilendiği ve birlikte pasta kestiği çocukların gözlerindeki mutluluk gecenin en güzel anları oldu. Ev ziyaretinden sonra Güzelyalı bölgesinde taksi duraklarını gezen Başkan Mutlu, ardından Hatay Polis Karakolu’nu giderek görev başında olan emekçilerin yeni yılını kutladı.
BAŞKAN MUTLU: GÜÇ VE MOTİVASYON VERDİ
Yeni yılı evlerinde karşılayan her yaştan komşularıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Yeni yılı en küçükten en büyüğe, komşularımızla bir arada karşılamak benim için büyük bir mutluluk. Her zaman yan yana olduğumuz komşularımızla yılbaşı akşamında da birlikte olmak güç ve motivasyon verdi. Özellikle çocuklarımızla bu anı paylaşmak çok değerli. Onların yüzlerindeki gülümseme, bize geleceğe umutla bakma gücü veriyor. Hep birlikte daha güzel bir Konak için çalışmayı sürdüreceğiz. 2025’in başta ülkemiz ve Konak’ımız olmak üzere tüm dünyaya barış, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, komşularımızın yeni yılını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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